عودة رئيس الوزراء إلى عدن

الإثنين 25 مايو 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 790

عاد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقب زيارة رسمية قصيرة إلى مصر.

وشهدت الزيارة انعقاد أعمال الدورة التاسعة للحوار الاستراتيجي اليمني – المصري، التي ترأسها دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي من الجانب المصري، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، والتحضيرات لعقد اللجنة العليا المشتركة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية والتحديات المشتركة في المنطقة.

كما التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبحث معه آفاق الشراكة الثنائية، وتفعيل مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم جهود الحكومة اليمنية في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار، إلى جانب تسهيل أوضاع أبناء الجالية اليمنية والوافدين للعلاج والتعليم في مصر.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، في تصريح عقب وصوله الى مطار عدن الدولي، أن نتائج المباحثات في القاهرة كانت مثمرة وبناءة، وتجسد عمق الروابط التاريخية والمصيرية التي تجمع اليمن ومصر..مشيراً إلى وجود توافق في الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التنسيق الجيوسياسي والأمني لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومواجهة التهديدات التي تمس بالأمن القومي العربي.

ولفت الدكتور الزنداني الى أن القيادة المصرية جددت موقفها الراسخ في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وأبدت استعدادها الكامل لتقديم شتى أوجه الدعم السياسي، والدبلوماسي، والتنموي، ونقل خبراتها في مجالات البنية التحتية، إلى جانب التسهيلات المقدمة للجالية اليمنية.. مثمناً مستوى التنسيق والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تطويره بما يخدم المصالح المتبادلة.