ضربات أمنية مركزة بساحل حضرموت.. الإطاحة بمعامل سرية لتعدين الذهب ومصادرة معدات متطورة

في عملية أمنية نوعية، تمكنت إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت من مداهمة أربع معامل غير قانونية متورطة في استخراج ومعالجة الذهب بطرق مخالفة للقانون، ضمن حملة واسعة تستهدف إنهاء أنشطة التعدين العشوائي وحماية الثروات المعدنية بالمحافظة.
وكشفت مصادر أمنية أن العملية جاءت بعد تحريات دقيقة ورصد استخباراتي مكثف قاد إلى كشف شبكات تعمل في التنقيب واستخراج الذهب بصورة غير مشروعة، في تعدٍ مباشر على مقدرات الدولة وثرواتها الطبيعية.
وشهدت الحملة انتشاراً أمنياً واسعاً لتأمين المواقع المستهدفة وفرض طوق محكم حولها، فيما تولت فرق الأدلة الجنائية توثيق المواقع وتحريز المضبوطات، بالتزامن مع قيام مختصين من هيئة الجيولوجيا بفحص المواد الخام وتحديد طبيعة الخامات المستخدمة في عمليات التعدين.
وأسفرت المداهمات عن ضبط معدات وآليات متطورة تُستخدم في استخراج ومعالجة الذهب، إضافة إلى مصادرة كميات من المواد الخام، وإيقاف عدد من المتورطين تمهيداً لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وأكدت إدارة البحث الجنائي أن الحملة تأتي ضمن خطة أمنية متواصلة لتجفيف منابع العبث بالثروات المعدنية في حضرموت، مشددة على أن الحملات الميدانية ستستمر خلال الفترة المقبلة لتعقب بقية المعامل المخالفة ومحاسبة جميع المتورطين.