تطورات مثيرة في جريمة اغتيال مسؤول الصندوق الاجتماعي بعدن.. الأمن يطيح بمتورطين ويلاحق العقل المدبر

الإثنين 25 مايو 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص

كشفت مصادر أمنية عن مستجدات جديدة في قضية اختطاف واغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية في عدن، وسام عبدالله محمد قائد، مؤكدة إحراز تقدم لافت في مسار التحقيقات بعد ضبط عدد من المتورطين واستمرار ملاحقة المنفذين الرئيسيين للجريمة.

وبحسب المصادر، فإن فرق البحث والتحري باشرت منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادثة مطلع مايو الجاري عمليات أمنية مكثفة شملت جمع الأدلة وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة وتتبع تحركات المشتبه بهم، بالتنسيق مع أجهزة أمنية واستخباراتية متعددة.

وأوضحت التحقيقات أن الجناة استخدموا مركبات مستأجرة وشققاً سكنية داخل العاصمة المؤقتة عدن لتنفيذ العملية والتخفي بعد ارتكابها، فيما قادت التحريات الفنية وتحليل بيانات الاتصالات والتحركات الميدانية إلى تحديد مواقع وأشخاص على صلة مباشرة بالقضية.

وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية نفذت سلسلة مداهمات وتحريات ميدانية أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين والمشتبه بتورطهم في تسهيل الجريمة أو التستر على منفذيها، إضافة إلى التحفظ على مركبات وأدوات استخدمت أثناء تنفيذ العملية.

كما كشفت التحقيقات عن تحديد هوية المنفذين الرئيسيين لعملية الاغتيال، مع استمرار عمليات الملاحقة بحق متهمين آخرين صدرت بحقهم أوامر ضبط قهرية، في حين جرى إحالة عدد من الموقوفين إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشارت المصادر إلى أن نتائج الاستدلالات الفنية أظهرت أن الجريمة نُفذت بتخطيط وتمويل منظم، وسط مؤشرات تربط بعض العناصر المتورطة بسوابق جنائية تتعلق بجرائم اغتيال وقتل.

وفي السياق، اعتبرت مصادر أمنية أن التقدم المحقق في القضية يمثل اختباراً مهماً لقدرات الأجهزة الأمنية في عدن، خصوصاً بعد نجاحها خلال الفترة الماضية في تفكيك شبكات إجرامية معقدة وتعقب متورطين في قضايا أمنية بارزة.

ويأتي ذلك بعد نجاح السلطات الأمنية سابقاً في القبض على المتهمين الرئيسيين باغتيال رجل الأعمال عبدالرحمن الشاعر، وإحالتهم إلى القضاء تمهيداً لمحاكمتهم ضمن القضايا المستعجلة.