3 نصائح فعالة لوقف صرير الأسنان الناتج عن التوتر

الإثنين 25 مايو 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

صرير الأسنان يُعد رد فعل شائع للتوتر، وقد يُسبب الألم وعدم الراحة مع مرور الوقت، لذا يتسائل العديد عن طرق فعالة للتخلص من هذه الحالة، إليك بعض النصائح للتخلص منها.

في هذه السطور يستعرض "الكونسلتو" نصائح فعالة لوقف صرير الأسنان الناتج عن التوتر، وذلك وفقًا لما جاء بموقع only my health.

كيف يؤدي التوتر إلى صرير الأسنان؟

يُعدّ التوتر أحد الأسباب الرئيسية لصرير الأسنان، إذ يمكن لمستويات التوتر المرتفعة أن تُنشّط عضلات الوجه وتزيد من توتر عضلات الفك، مما يدفع الشخص إلى صرير أسنانه دون أن يدرك ذلك.

في بعض الحالات، يمكن أن يسبب التوتر أيضًا توتر العضلات في الرقبة والكتفين، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بعدم الراحة.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن صرير الأسنان يمكن أن يحدث أيضًا بسبب عوامل أخرى مثل الأسنان غير المتراصفة أو الملتوية، وتناول الكحول أو الكافيين، والتدخين، وبعض الأدوية.

نصائح لوقف صرير الأسنان الناتج عن التوتر

1- إدارة التوتربما أن صرير الأسنان غالباً ما ينتج عن التوتر والقلق، فإن معالجة مسببات التوتر والسيطرة عليها أمر بالغ الأهمية لتخفيف الأعراض المصاحبة.

تشمل بعض تقنيات إدارة التوتر ما يلي:

ممارسة تقنيات التنفس العميق

- دمج التأمل الذهني في روتينك اليومي

- الحصول على قسط كافٍ من النوم

- الاستحمام بماء دافئ

الاستماع إلى الموسيقى الهادئة- تقنيات إرخاء الفك

2- تمارين الفكإضافةً إلى تقنيات تخفيف التوتر، يمكنك أيضاً ممارسة تمارين بسيطة تساعد على تخفيف التوتر في الفك ومنع صرير الأسنان.

وتشمل هذه التمارين ما يلي:- تمارين تمديد الفك: افتح فمك على اتساعه لبضع ثوانٍ ثم استرخِ.- دلك عضلات فكك بأصابعك بحركة دائرية.- تمارين تمديد الكتف يقلل التوتر العام في الجزء العلوي من الجسم.

3- - استخدام واقي الفمبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من صرير الأسنان والضغط الشديد على الفكين، يمكن للأطباء وصف واقيات للفم، والتي تحمي الأسنان من التلف الناتج عن الضغط، سواءً أثناء اليقظة أو النوم، إليك بعض الاعتبارات الإضافية التي يجب مراعاتها:- استشر طبيباً للحصول على واقي ليلي مصمم خصيصاً لك إذا كنت تضغط على فكك أثناء النوم.- حافظ على وضعية جيدة عند الجلوس والوقوف لتجنب إجهاد إضافي على فكك.- حافظ على شاشة الكمبيوتر في مستوى نظرك لتقليل الإجهاد على عضلات رقبتك وفكك.

مشروبات طبيعية لتخفيف التوترفي هذا الشأن توضح الدكتورة غادة الصايغ استشاري التغذية العلاجية، بأن هناك بعض المشروبات الطبيعية، التي يمكن أن تساهم في التخلص من التوتر، وتحسن المزاج بشكل عام، ومن بينها التالي:

1-شاي البابونج الذي يُعد من أفضل المشروبات المهدئة، حيث يحتوي على مركبات تقلل من أعراض القلق وتساعد على تحسين جودة النوم.

2- الشاي الأخضر الذي يحتوي على أحماض تعزز الاسترخاء ويقلل التوتر دون التسبب في النعاس، مع ضرورة الاعتدال في تناوله لاحتوائه على الكافيين.

3- شاي النعناع الذي يساعد على استرخاء العضلات، وتخفيف صداع التوتر، ومنح شعور فوري بالراحة.

4- الحليب الدافئ فهو غني بمادة التربتوفان التي تعزز إنتاج السيروتونين وهو هرمون السعادة، مما يدعم الشعور بالهدوء، للحصول على نتائج فعالة يمكن تحليته بمعلقة صغيرة من العسل.

5- شاي اللافندر فهو من أبرز المشروبات الطبيعية المهدئة، حيث يساهم بشكل مباشر في تهدئة الأعصاب، تقليل مستويات التوتر والقلق