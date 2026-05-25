استمرار الكحة لأشهر- طبيب يوضح أسبابها وطرق التخلص منها

الإثنين 25 مايو 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

يعاني بعض الأشخاص من استمرار الكحة لفترات طويلة، رغم انتهاء نزلات البرد أو العلاج، ما يثير القلق حول الأسباب الحقيقية وراء هذه المشكلة، خاصة إذا استمرت لأسابيع أو شهور.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى الكحة المزمنة، والعلامات التي تستدعي زيارة الطبيب.

متى تصبح الكحة مزمنة؟

يشير حسين إلى أن الكحة التي تستمر لأكثر من 3 أسابيع لا يجب تجاهلها، خاصة إذا كانت متكررة أو مصحوبة بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس أو البلغم، مضيفًا أن استمرار الكحة قد يكون مرتبطًا بمشكلات بسيطة أو أحيانًا بأمراض تحتاج لعلاج ومتابعة.

ما أشهر أسباب استمرار الكحة؟

يوضح استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية أن هناك عدة أسباب شائعة للكحة المزمنة، منها:

1- إفرازات الأنف الخلفيةويحدث فيها نزول إفرازات من الأنف إلى الحلق، ما يسبب تهيجًا مستمرًا ورغبة متكررة في الكحة.

2- التهابات الجهاز التنفسيبعض نزلات البرد أو العدوى قد تترك كحة تستمر لفترة حتى بعد اختفاء باقي الأعراض.

3- أدوية الضغطيشير حسين إلى أن بعض أدوية علاج ضغط الدم قد تسبب كحة مزعجة لدى بعض المرضى.

4- التدخينيوضح أن التدخين يسبب تهيج الشعب الهوائية والتهابها، وقد يؤدي إلى كحة مزمنة خاصة في الصباح.

5- التهاب الشعب الهوائية المزمنوقد يصاحبه بلغم وضيق بالتنفس، خاصة لدى المدخنين.

6- ضيق الشعب الهوائية أو الحساسية الصدريةويؤدي إلى زيادة الكحة مع البرد أو الأتربة أو الدخان.

ما العلامات التي تستدعي القلق؟

يشدد حسين على ضرورة مراجعة الطبيب إذا صاحب الكحة:

1- ضيق تنفس.

2- خروج دم مع الكحة.

3- فقدان وزن غير مبرر.

4- ارتفاع حرارة مستمر.

5- ألم بالصدر.

6- استمرار الكحة لفترات طويلة.

كيف يمكن التخلص من الكحة المزمنة؟يوضح استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية أن العلاج يعتمد على السبب الرئيسي، لذلك يجب عدم تناول الأدوية بشكل عشوائي، وينصح بـ:

1- التوقف عن التدخين.

2- علاج حساسية الأنف أو الصدر.

3- مراجعة أدوية الضغط مع الطبيب.

4- تجنب الأتربة والدخان.

5- شرب السوائل بشكل كافٍ.

6- الكشف الطبي المبكر