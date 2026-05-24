قيادي حوثي يشرف على تعذيب طفل «14 عاما» بصورة بشعة في أحد المعتقلات بضحيان صعدة

قالت مصادر محلية في محافظة صعدة شمالي اليمن إن طفلاً يبلغ من العمر 14 عاماً تعرض للتعذيب داخل سجن تابع لجماعة الحوثي " الإرهابية "في منطقة ضحيان بمديرية مجز، بعد أيام من اختطافه تحت مبرر تورطه في قضية سرقة، في واقعة أثارت موجة استياء بين السكان والناشطين الحقوقيين.
وأضافت المصادر أن الطفل، ويدعى محمد حسين علي المغربي، اختُطف قبل يومين من قبل عناصر حوثية، ونُقل إلى معتقل في منطقة ضحيان، حيث تعرض لساعات من التعذيب الجسدي والنفسي، دون إجراءات قانونية أو إشراف قضائي.
وبحسب المصادر، جرت عملية الاحتجاز بإشراف من القيادي الحوثي "السلالي "صابر الحمزي، المسؤول في ما يسمى بـ"جهاز التعبئة العامة" التابع للحوثيين، والذي تتهمه مصادر محلية بالضلوع في انتهاكات مماثلة بحق مدنيين في محافظة صعدة.
وأكدت المصادر أن الطفل أُفرج عنه لاحقاً وهو يعاني من تدهور صحي ونفسي، جراء إصابات وآثار صدمة قالت أسرته إنها نتجت عن التعذيب داخل المعتقل.
وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية الحوثيين بإدارة شبكة من مراكز الاحتجاز غير الرسمية في مناطق سيطرتهم، وممارسة انتهاكات تشمل التعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون، وهي اتهامات تنفيها الجماعة في أحيان سابقة.
وتعكس الحادثة تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين، بمن فيهم الأطفال، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.