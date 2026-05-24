وكالة إيرانية تكشف بنود مذكرة التفاهم المقترحة لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة

الأحد 24 مايو 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

قالت وكالة تسنيم ‌الإيرانية شبه الرسمية للأنباء اليوم الأحد إن مذكرة تفاهم مقترحة بين إيران والولايات المتحدة تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع رفع واشنطن العقوبات عن النفط الإيراني خلال المفاوضات.

وأضافت الوكالة أن إيران لم تقبل بعد أي إجراءات بشأن ‌برنامجها النووي، قائلة إن ‌الاتفاق المحتمل يخصص فترة مدتها 30 يوما للإجراءات ‌المتعلقة بمضيق هرمز وفترة مدتها 60 يوما للمحادثات النووية.

وتنص المذكرة أيضا على أن عدد السفن القادرة على عبور مضيق هرمز سيعود إلى مستواه قبل الحرب في غضون 30 يوما.

وأضافت الوكالة أنه يجب رفع الحصار البحري بالكامل ‌خلال 30 يوما بموجب ‌مذكرة التفاهم المقترحة، وأنه ينبغي الإفراج عن ‌جزء من أموال إيران المجمدة في المرحلة الأولى.

وبحسب ما ورد في تقرير الوكالة، قد يتضمن الاتفاق بنداً يقضي بتعليق العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، بما في ذلك المنتجات البتروكيماوية، بشكل مؤقت طوال فترة سير المفاوضات.

كما أشار التقرير إلى أن الاتفاق المحتمل قد يتضمن تفاصيل تتعلق بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وأضافت تسنيم أن مسألة سحب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران قد تكون أيضاً جزءاً من الاتفاق المحتمل.

وذكرت بأن إيران لم تتعهد في الاتفاق المحتمل بإخراج المواد النووية من البلاد أو تعليق أنشطتها النووية لمدة عشرين عاماً.

كما أشارت إلى أن القضايا النووية ستُناقش في مراحل لاحقة من المفاوضات بعد انتهاء الحرب ووفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها.

ولا تزال هناك خلافات حول بند أو اثنين في مذكرة التفاهم، بحسب الوكالة.

وعزت وكالة تسنيم التي لها صلة بالحرس الثوري الإسلامي، الخلافات إلى “عقبات من جانب الولايات المتحدة”.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل، باستثناء الإشارة إلى أن طهران تصر على حقوقها وتؤكد أنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق إذا لم تتم إزالة العقبات.

وأكد مصدر إيراني كبير اليوم الأحد أن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأضاف أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة.

وقال المصدر “سيجري تناول الملف النووي في مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي، وبالتالي فهو ليس جزءا من ‌الاتفاق الذي يجري العمل عليه ‌حاليا. لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن ‌شحن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد”.

وفي وقت سابق، قال موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة وإيران على ‌وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز.

ينص الاتفاق أيضا على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية، وعقد مفاوضات بشأن كبح جماح البرنامج النووي الإيراني.

ووفقا لتقرير أكسيوس، سيُفتح مضيق هرمز خلال فترة الستين يوما دون فرض رسوم، وستوافق إيران على إزالة الألغام التي زرعتها في المضيق للسماح للسفن بحرية المرور.

وأضاف التقرير أنه في المقابل، وكجزء من الاتفاق المقترح، سترفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية وتصدر بعض الإعفاءات من العقوبات للسماح لإيران ببيع النفط بحرية.

وقال التقرير إن مسودة الاتفاق تتضمن أيضا التزامات ‌من إيران بعدم السعي أبدا إلى حيازة أسلحة نووية والتفاوض بشأن ‌تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم وإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأبلغ مصدران “أكسيوس” أن إيران قدمت للولايات المتحدة، عبر الوسطاء، ‌تعهدات شفوية بشأن نطاق التنازلات التي هي على استعداد لتقديمها بشأن تعليق التخصيب والتخلي عن المواد النووية.

وذكر تقرير أكسيوس أن الولايات المتحدة ستوافق أيضا على التفاوض بشأن رفع العقوبات وإلغاء تجميد الأموال الإيرانية خلال فترة الستين يوما.

ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق على التقرير.