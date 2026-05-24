بحضور قيادات عسكرية.. السلطة المحلية بإب تكرّم خريجي كلية الطيران والدفاع الجوي في مأرب بمناسبة عيد الوحدة اليمنية

مأرب برس - غرفة الأخبار

كرّمت السلطة المحلية بمحافظة إب، الأحد، عدداً من خريجي كلية الطيران والدفاع الجوي في محافظة مأرب، بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني السادس والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو، بحضور مستشار وزير الدفاع اللواء الركن محمد الحبيشي، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية.

وجرت فعالية التكريم بدعم من محافظ محافظة إب اللواء الركن عبدالوهاب الوائلي، ومستشار المحافظ الشيخ ناجي القرطحي، وبحضور وكيل المحافظة عمر الكامل، الذي نقل للحاضرين تهاني قيادة السلطة المحلية للخريجين وأسرهم بهذه المناسبة الوطنية.

وأكد الكامل، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن تخرج دفعة جديدة من أبناء محافظة إب من كلية الطيران والدفاع الجوي يمثل إضافة نوعية للمؤسسة العسكرية، ويعكس استمرار رفد القوات المسلحة بالكفاءات الوطنية المؤهلة لحماية الوطن والدفاع عن الجمهورية.

وأشار إلى أن تزامن حفل التكريم مع الذكرى السادسة والثلاثين للوحدة اليمنية يحمل دلالات وطنية مهمة، تؤكد تمسك اليمنيين بوحدتهم الوطنية ومضيهم في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وأضاف أن محافظة إب كانت وما تزال حاضرة في ميادين النضال والجندية والتضحية، وقدمت نماذج وطنية مشرفة في مختلف المراحل التاريخية، داعياً الخريجين إلى التحلي بالانضباط العسكري والولاء الوطني والعمل بروح المسؤولية في خدمة الوطن.

من جهته عبر مستشار وزير الدفاع اللواء الركن محمد الحبيشي عن فخره واعتزازه بتخرج العشرات من أبناء محافظة إب، تزامناً مع ذكرى عيد الوحدة اليمنية.

مشيداً بجهودهم التي بذلوها خلال سنوات في كلية الطيران تلقوا فيها مختلف العلوم العسكرية والمهارات المختلفة في ذات المجال .

من جانبهم، عبّر الخريجون عن اعتزازهم بهذا التكريم، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تمثل انتقالهم من ميادين التدريب إلى ميادين الواجب الوطني والدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته.

وقال الخريج ملازم ثاني شهاب عائض، في كلمة ألقاها نيابة عن زملائه، إنهم تعلموا خلال فترة التأهيل أن “الجندي الحقيقي هو الذي يضع الوطن فوق كل اعتبار، وأن الدفاع عن اليمن ليس وظيفة بل رسالة وفاء وتضحية”.

كما استحضر الخريجون سيرة الشهيد الرمز علي عبدالمغني، قائد ثورة 26 سبتمبر، باعتباره أحد أبرز رموز التضحية الوطنية ومن أبناء محافظة إب الذين ارتبطت أسماؤهم بتاريخ الجمهورية اليمنية.

وشهد الحفل حضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وأولياء أمور الخريجين، وسط تأكيدات على أهمية مواصلة التأهيل والتدريب ورفع جاهزية القوات المسلحة في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.

واختتم الحفل بإهداء الخريجين دروعا تكريمية لقيادة السلطة المحلية في إب ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء الركن عبدالوهاب الوائلي، وكذا مستشار المحافظ الشيخ ناجي القرطحي، وأسر الشهداء.

كم تم تكريم الخريجين بشهائد تقديرية ومبالغ مالية.