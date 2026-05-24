قيادة المنطقة العسكرية السادسة تستقبل خريجي الدفعة الـ34 من كلية الطيران والدفاع الجوي

الأحد 24 مايو 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

استقبلت قيادة المنطقة العسكرية السادسة، برئاسة قائد المنطقة اللواء الركن هيكل حنتف، عددًا من خريجي الدفعة الـ34 من كلية الطيران والدفاع الجوي من منتسبي المنطقة، وذلك في إطار جهود تعزيز القدرات النوعية للقوات المسلحة ورفد الوحدات العسكرية بالكفاءات المؤهلة.

وخلال الاستقبال، رحب اللواء حنتف بالخريجين، مشيدًا بما أظهروه من انضباط وكفاءة عالية خلال سنوات التأهيل والدراسة، ومؤكدًا أن هذه الدفعة تمثل إضافة نوعية مهمة للمنطقة العسكرية السادسة، خصوصًا في مجالي الطيران والدفاع الجوي.

وأكد قائد المنطقة أهمية الاستمرار في تأهيل الكوادر العسكرية ورفد القوات المسلحة بضباط يمتلكون التأهيل الأكاديمي والعسكري، بما يسهم في تعزيز جاهزية سلاح الجو والدفاع الجوي ورفع مستوى الأداء العملياتي لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن ما حققه الخريجون من التزام وتفوق يعكس مستوى الروح الوطنية والمسؤولية التي يتمتعون بها، مؤكدًا أن الخبرات والمعارف التي اكتسبوها ستسهم في دعم مهام القوات المسلحة وتعزيز دورها في حماية الوطن.

وفي ختام الاستقبال، جدد اللواء حنتف تأكيده حرص قيادة المنطقة العسكرية السادسة على تقديم الدعم والمساندة للضباط الخريجين، بما يمكنهم من أداء مهامهم الميدانية والقيادية بكفاءة واقتدار، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم الوطنية المقبلة.