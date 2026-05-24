اتفاق محتمل بين أمريكا وإيران

الأحد 24 مايو 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 595

أفاد إعلام إيراني، بأن العقوبات المفروضة على قطاع النفط في البلاد قد تُعلق بشكل مؤقت طوال فترة المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأن هذا البند قد يرد في الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن.

جاء ذلك في خبر نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، الأحد، بشأن تفاصيل تتعلق باتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة.

وبحسب ما ورد في تقرير الوكالة، قد يتضمن الاتفاق بنداً يقضي بتعليق العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، بما في ذلك المنتجات البتروكيماوية، بشكل مؤقت طوال فترة سير المفاوضات.

كما أشار التقرير إلى أن الاتفاق المحتمل قد يتضمن تفاصيل تتعلق بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وأضافت تسنيم أن مسألة سحب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران قد تكون أيضاً جزءاً من الاتفاق المحتمل.

وذكرت بأن إيران لم تتعهد في الاتفاق المحتمل بإخراج المواد النووية من البلاد أو تعليق أنشطتها النووية لمدة عشرين عاماً.

كما أشارت إلى أن القضايا النووية ستُناقش في مراحل لاحقة من المفاوضات بعد انتهاء الحرب ووفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها.

وفي وقت سابق الأحد، أورد موقع إكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين، معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لطهران ببيع النفط، واستئناف مفاوضات تهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني.

ومساء السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" مع إيران، وقرب الكشف عن تفاصيله.

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.