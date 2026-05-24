اليمن ودول عربية وإسلامية تدين فتح ''أرض الصومال'' سفارة مزعومة في القدس

قيادي حوثي يشرف على تعذيب طفل «14 عاما» بصورة بشعة في أحد المعتقلات بضحيان صعدة وكالة إيرانية تكشف بنود مذكرة التفاهم المقترحة لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة بحضور قيادات عسكرية.. السلطة المحلية بإب تكرّم خريجي كلية الطيران والدفاع الجوي في مأرب بمناسبة عيد الوحدة اليمنية قيادة المنطقة العسكرية السادسة تستقبل خريجي الدفعة الـ34 من كلية الطيران والدفاع الجوي الحكومة اليمنية: من دمّر موانئ النفط ونهب الإيرادات وصادر الرواتب لا يحق له الحديث عن حماية ثروات اليمن دولة خليجية تحكم بالمؤبد بحق 9 ادينوا بالتخابر مع إيران اليمن يعزز حضوره البحري: تشكيل جديد يمتد من باب المندب إلى زُقر.. زوارق حديثة وتشكيل بحري جديد الخطوط الجوية اليمنية تؤكد التزامها بمعايير السلامة وتدافع عن جاهزية أسطولها وسط تحديات التشغيل رئيس الحكومة اليمنية يصل القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة للحوار الاستراتيجي اليمني-المصري مقتل منفذ الهجوم قرب البيت الأبيض وترامب يعلق: ''لديه سجل من العنف والهوس''
أدان وزراء خارجية السعودية واليمن ومصر وقطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا وجيبوتي والصومال وفلسطين وسلطنة عُمان والسودان ولبنان وموريتانيا، بأشد العبارات الخطوة "غير القانونية والمرفوضة" المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم "أرض الصومال" على افتتاح "سفارة" مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.
وأكدوا رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، مشيرين إلى أن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
إلى ذلك، شدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.