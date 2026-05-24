قضية اغتصاب طفل تهز عدن… والسلطة المحلية توقف مدير الشرطة احترازياً

وجّه محافظ عدن باتخاذ قرار عاجل يقضي بإيقاف مدير شرطة الممدارة عن العمل، وذلك على خلفية قضية اغتصاب طفل قاصر ما تزال التحقيقات بشأنها جارية.
وأكدت السلطة المحلية في بيان رسمي أنها تتابع باهتمام بالغ مجريات التحقيق في هذه الجريمة التي وُصفت بالنكراء، مشيرة إلى أنها في حالة استنفار كامل وعلى مدار الساعة، وأنها تتابع جميع الإجراءات المتخذة أولاً بأول لضمان الوصول إلى الحقيقة.
وأوضح البيان أن توجيهات صارمة صدرت للأجهزة الأمنية والنيابة العامة تقضي بالتحفظ على جميع الأطراف المتورطة في القضية، بما في ذلك أي متواطئين أو مقصرين أو متقاعسين عن أداء واجباتهم، مع التشديد على سرعة ملاحقة كل من يشتبه بتورطه.
كما شددت قيادة المحافظة على أن التحقيقات مستمرة بشكل مكثف ودون توقف، بهدف كشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد جميع الجناة وضمان تقديمهم للعدالة. وفي أول إجراء عملي مرتبط بالقضية، تقرر إيقاف مدير شرطة الممدارة عن العمل، كخطوة احترازية تهدف إلى ضمان نزاهة التحقيقات وسلامة الإجراءات وشفافيتها.
ودعت السلطة المحلية المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أو المصادر غير الرسمية، محذرة من أن نشر معلومات غير دقيقة قد يربك سير التحقيقات ويؤثر على الوصول إلى الحقيقة الكاملة.