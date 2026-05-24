كييف تشتعل فجراً.. وابل صاروخي روسي يهز العاصمة وصفارات الإنذار تدفع السكان إلى الملاجئ

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف فجر الأحد هجوماً روسياً عنيفاً بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في تصعيد جديد أعاد أجواء الرعب إلى المدينة، وسط انفجارات متلاحقة وتحذيرات عاجلة للسكان بالبقاء داخل الملاجئ.
وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 13 آخرين، بينهم حالات نُقلت إلى المستشفيات، فيما تضررت منشآت مدنية ومدارس جراء القصف العنيف الذي استهدف عدة مناطق في العاصمة.
وأكد الجيش الأوكراني أن كييف تعرضت لـ"هجوم صاروخي ضخم" باستخدام أنواع مختلفة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، بالتزامن مع تفعيل صافرات الإنذار في عموم البلاد، بينما شوهدت الدفاعات الجوية وهي تحاول اعتراض الأهداف في سماء العاصمة.
ويأتي هذا التصعيد بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من ضربة روسية واسعة قد تشمل استخدام صاروخ “أوريشنيك” فرط الصوتي، في وقت تحدثت فيه السفارة الأميركية عن معلومات تشير إلى احتمال وقوع هجوم جوي كبير خلال الساعات المقبلة.
من جانبه، لوّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد عسكري قوي عقب هجمات أوكرانية استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة موسكو، ما ينذر بموجة تصعيد جديدة قد تدفع الحرب إلى مرحلة أكثر خطورة.