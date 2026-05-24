استنفار دفاعي لحماية الحجاج.. السعودية تنشر منظومات جوية متطورة في محيط المشاعر المقدسة

قيادي حوثي يشرف على تعذيب طفل «14 عاما» بصورة بشعة في أحد المعتقلات بضحيان صعدة وكالة إيرانية تكشف بنود مذكرة التفاهم المقترحة لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة بحضور قيادات عسكرية.. السلطة المحلية بإب تكرّم خريجي كلية الطيران والدفاع الجوي في مأرب بمناسبة عيد الوحدة اليمنية قيادة المنطقة العسكرية السادسة تستقبل خريجي الدفعة الـ34 من كلية الطيران والدفاع الجوي الحكومة اليمنية: من دمّر موانئ النفط ونهب الإيرادات وصادر الرواتب لا يحق له الحديث عن حماية ثروات اليمن دولة خليجية تحكم بالمؤبد بحق 9 ادينوا بالتخابر مع إيران اليمن يعزز حضوره البحري: تشكيل جديد يمتد من باب المندب إلى زُقر.. زوارق حديثة وتشكيل بحري جديد الخطوط الجوية اليمنية تؤكد التزامها بمعايير السلامة وتدافع عن جاهزية أسطولها وسط تحديات التشغيل رئيس الحكومة اليمنية يصل القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة للحوار الاستراتيجي اليمني-المصري مقتل منفذ الهجوم قرب البيت الأبيض وترامب يعلق: ''لديه سجل من العنف والهوس''
أعلنت وزارة الدفاع السعودية نشر منظومات دفاع جوي متطورة لتأمين أجواء المشاعر المقدسة بالتزامن مع موسم الحج، في خطوة تعكس مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية لحماية ضيوف الرحمن وسط التوترات التي تشهدها المنطقة.
وقالت الوزارة، في بيان مصور، إن قوات الدفاع الجوي تتولى مهمة حماية الأجواء ورصد أي تهديدات محتملة والتعامل معها ضمن منظومة دفاعية متكاملة تهدف إلى تعزيز أمن الحجاج وطمأنينتهم خلال أداء المناسك.
وأظهرت المشاهد التي بثتها الوزارة انتشار وحدات ومنظومات دفاعية في محيط الأماكن المقدسة، ضمن ترتيبات أمنية وعسكرية واسعة تشارك فيها مختلف القطاعات المختصة بتأمين موسم الحج.
وجاءت هذه التحركات بعد يوم من تنفيذ القوات الأمنية السعودية عرضاً ميدانياً واسعاً لاستعراض الجاهزية ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة المشاركة في تأمين الحج، وفق خطط أمنية شاملة تهدف للحفاظ على سلامة الحجاج وتنظيم حركة الحشود.
وتأتي الإجراءات السعودية في ظل أجواء إقليمية متوترة شهدت خلال الأشهر الماضية تصاعداً في الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة في المنطقة، قبل أن تتراجع حدة التصعيد مؤخراً عقب هدنة ومفاوضات غير مباشرة جرت بوساطات إقليمية.