قبل العيد.. ماذا يحدث للبنكرياس عند الإفراط في تناول اللحوم المصنعة

الأحد 24 مايو 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 661

مع اقتراب حلول العيد وبدء ذبح الأضاحي، يزداد إقبال كثيرين على تناول اللحوم بكميات كبيرة، إلى جانب اللحوم المصنعة التي يقبل عليها البعض خلال التجمعات والولائم، لكن الإفراط في تناول هذه الأطعمة قد يفرض أعباء صحية خطيرة على البنكرياس، ويثير تساؤلات حول علاقته بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة، من بينها سرطان البنكرياس، خاصة مع العادات الغذائية غير المتوازنة خلال أيام العيد.

ماذا يحدث للبنكرياس عند الإفراط في تناول اللحوم المصنعة؟قبل هذا الموعد يستعرض الكونسلتو في السطور التالية،

ماذا يحدث للبنكرياس عند الإفراط في تناول اللحوم؟

تأثير الإفراط في تناول اللحوم المصنعة على صحة البنكرياسأعادت دراسة حديثة صادرة عن المكتبة الوطنية الأمريكية للطب الجدل حول تأثير الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمصنعة على صحة البنكرياس، خاصة فيما يتعلق بخطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

وبحسب التحليل الذي شمل أكثر من 805 آلاف شخص و7158 حالة إصابة بسرطان البنكرياس، لم يجد الباحثون علاقة واضحة ومباشرة بين تناول اللحوم الحمراء أو المصنعة وزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

الدراسة اعتمدت على مراجعة منهجية وتحليل تجميعي لثماني دراسات نُشرت بين عامي 2016 و2022، وأظهرت النتائج أن معدلات الخطر لم تكن ذات دلالة قوية إحصائيا.

ارتباط اللحوم بمخاطر أمراض القلب والسكري والسرطان والوفاة المبكرةلكن في المقابل، حذّرت كلية تي إتش تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد من التسرع في اعتبار اللحوم الحمراء آمنة تماما، مؤكدة أن تراكم الأدلة العلمية لا يزال يشير إلى وجود ارتباط بين الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمصنعة وبين زيادة مخاطر أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان والوفاة المبكرة.وتكمن المشكلة الأساسية في الإفراط وليس مجرد تناول اللحوم نفسها، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أقل من اللحوم الحمراء يتمتعون عادةً بمعدلات صحية أفضل.

كما شددت هارفارد على أن اللحوم المصنعة تحديدا تمثل مصدر قلق أكبر بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من المواد الحافظة والإضافات الكيميائية، والتي قد ترتبط بزيادة الالتهابات ومخاطر السرطان، خاصة سرطان القولون.

وينصح خبراء التغذية بألا تكون اللحوم الحمراء هي العنصر الأساسي في الوجبات اليومية، بل تُستهلك باعتدال، مع التركيز على الخضروات والبقوليات والبروتينات الصحية الأخرى ضمن النظام الغذائي