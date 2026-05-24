استشاري تغذية تحذر من تناول المشروبات الغازية مع لحوم العيد

تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك، يميل العديد من الأشخاص إلى تناول لحوم العيد وحلوياته، مثل الطحال والممبار والكبدة، لمذاقها المتميز الذي يضفي شعورًا بالمتعة، بالإضافة إلى تناول المشروبات الغازية بجانب هذه الأطعمة الدسمة، فما هى الأضرار؟
في هذه السطور، يستعرض "الكونسلتو" أضرار تناول المشروبات الغازية بجانب لحوم العيد، وذلك وفقا لما أوضحته الدكتورة أسماء الدحدوح استشاري التغذية العلاجية بجامعة القاهرة.
ما أضرار تناول المشروبات الغازية مع لحوم العيد؟
عند تناول المشروبات الغازية مع لحوم العيد، يمكن أن تسبب المشاكل الصحية، خاصة في حالة الإفراط، ومن بينها:
1- الاضطرابات الهضميةالمشروبات الغازية تحتوي على مركبات لتفاعل مع أحماض المعدة، مما يؤدي إلى خفض كفاءتها في هضم البروتينات الثقيلة الموجودة في اللحوم، ويسبب شعوراً بالثقل والحموضة.
2- زيادة فرص الإمساك الجمع بين الدهون العالية في اللحوم وسكريات المشروبات الغازية يبطئ حركة الأمعاء، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالإمساك والانتفاخ المزعج، لذا من الضروري تجنبه واستبداله بكميات كافية من المياه.
3- صعوبة امتصاص العناصر الغذائيةتعمل المشروبات الغازية على إعاقة امتصاص الجسم للحديد والكالسيوم والماغنيسيوم الموجود في اللحوم، مما يقلل من الفائدة الغذائية من الطعام الذي تم تناوله.
4- اضطربات سكر الدم المشروبات الغازية العادية ترفع سكر الدم بسرعة هائلة، لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر المضاف كما تفتقر للألياف، وهذا يسبب ارتفاعاً مفاجئاً يرهق البنكرياس ومنها حدوث اضطربات بمعدلات سكر الدم.
5- إجهاد أعضاء الجسم السكريات العالية ومركبات المشروبات الغازية، قد تجهد أعضاء الجسم حيص يضعف طرد السموم والفضلات، مما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة وتكون الحصوات.نصائح عند تناول لحوم العيدمن الضروري اتباع بعض النصائح في عيد الأضحى المبارك تجنبًا لبعض المشاكل الصحية، ومن بين هذه الإرشادات:
1-تناول كميات معتدلة من لحوم العيد المطهية بطريقة صحية
2- تناول كميات كافية من المياه خلال اليوم، بعد تناول الوجبات.3- تناول الخضروات بجانب اللحوم، لاحتوائها على الألياف.
4- المشي والحركة بعد تناول لحوم العيد..
5- تقليل الحلويات مع تجنب تناول المشروبات الغازية.
6- توزيع الوجبات وعدم تناول كميات كبيرة دفعة واحدة