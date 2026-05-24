بخلاف ضعف عضلة القلب- مشكلات صحية قد تشير إليها زيادة ضربات القلب

الأحد 24 مايو 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 593

يعتقد بعض الأشخاص أن زيادة ضربات القلب ترتبط فقط بالتوتر أو المجهود البدني، لكن استمرار تسارع النبض لفترات طويلة قد يكون أحيانًا علامة على وجود مشكلات صحية تحتاج إلى الانتباه والمتابعة الطبية.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أبرز الأسباب الصحية التي قد تؤدي إلى زيادة ضربات القلب بشكل مستمر، ومتى تصبح الحالة مقلقة.

ماذا يحدث عند استمرار زيادة ضربات القلب؟

يشير حسين إلى أن القلب عند زيادة ضرباته بصورة مستمرة يظل في حالة مجهود متواصل، ما قد يؤثر تدريجيًا على كفاءة عضلة القلب مع الوقت.

ويضيف أن استمرار هذه الحالة دون علاج قد يؤدي إلى شعور دائم بالإجهاد وضعف القدرة على بذل المجهود.

ما الأعراض المصاحبة لزيادة ضربات القلب؟

يوضح استشاري أمراض القلب أن زيادة ضربات القلب قد يصاحبها عدد من الأعراض، أبرزها:

1- خفقان أو رفرفة بالقلب.

2- نهجان سريع.

3- دوخة أو عدم تركيز.

4- تعب مع أقل مجهود.

5- شعور بعدم الارتياح في الصدر.

ما المشكلات الصحية المرتبطة بزيادة ضربات القلب؟يشدد حسين على أن سرعة ضربات القلب لا تعني دائمًا وجود مشكلة بالقلب نفسه، لكنها قد ترتبط بعدة أسباب صحية، منها:

1- الأنيميا ونقص الحديديؤدي انخفاض الهيموجلوبين إلى زيادة مجهود القلب لتعويض نقص الأكسجين.

2- اضطرابات الغدة الدرقيةقد تسبب زيادة في معدل ضربات القلب بصورة واضحة.

3- التوتر والقلق المزمنيؤثران على الجهاز العصبي ويرفعان معدل النبض.

4- الجفاف وقلة النومقد يؤديان إلى اضطراب ضربات القلب والشعور بالخفقان.

5- الإفراط في القهوة ومشروبات الطاقة والتدخينتحتوي على مواد منبهة ترفع سرعة ضربات القلب.

6- بعض الأدويةمثل أدوية البرد أو أدوية التنحيف التي قد تؤثر على نبض القلب.

7- اضطراب كهرباء القلبقد يسبب تسارعًا غير طبيعي في ضربات القلب يحتاج لتقييم متخصص.

يشدد استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية على ضرورة الانتباه إذا استمرت زيادة ضربات القلب لفترات طويلة أو تكررت بصورة متقاربة، خاصة إذا صاحبها دوخة شديدة أو ألم بالصدر أو ضيق في التنفس. إعلان