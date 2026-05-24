4 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول اللحوم الحمراء

الأحد 24 مايو 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات
 بعض الناس يحبذون اللحوم الحمراء أكثر من أي نوع آخر، في حين أن اللحوم الحمراء، تُعتبر من أكثر الأطعمة إثارة للجدل من حيث الفوائد والأضرار، لكن البعض اعتاد تناولها طوال حياته.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، 5 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول اللحوم الحمراء، بحسب "onlymyhealth".

أسباب تجعلك تتوقف عن تناول اللحوم الحمراء

أظهرت دراسة نشرت في مجلة "نيتشر" أن اللحوم الحمراء تحتوي على مركب يسمى الكارنيتين، والذي وجد أنه يسبب تصلب الشرايين، أي انسدادها.

وأُجري البحث على أكثر من 2500 مريض قلب، نباتيين وغير نباتيين، ووفقًا لهذه الدراسة، تحول البكتيريا الموجودة في الأمعاء الكارنيتين إلى مركب ضار يسمى ثلاثي ميثيل أمينن أكسيد، والذي قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

  • يقصر العمربحسب دراسة أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة، يزيد استهلاك اللحوم الحمراء من خطر قصر العمر، في المقابل ترتبط بعض الخيارات البروتينية الصحية، كالأسماك والدواجن والمكسرات والبقوليات، بانخفاض خطر الوفاة.

أما الأطعمة المصنعة من اللحوم الحمراء، فتعد من أسوأ الأطعمة، ورغم أن السبب الدقيق غير واضح حتى الآن، يعتقد الباحثون أنه قد يكون ناتجًا عن حرق اللحوم، مما يزيد من السموم، وبالتالي يسبب سرطان المعدة.

  • يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثانيتشير دراسة أخرى إلى أن استهلاك اللحوم الحمراء يرتبط بزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن تناول ثلاث حصص إضافية من اللحوم الحمراء أسبوعياً قد يزيد من خطر الإصابة بالسكري بنسبة 50%.
  • يعرض القولون والدماغ للخطرأظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء قد يزيد من مستويات الحديد في الدماغ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
  • ويؤدي تراكم الحديد في الدماغ إلى تدمير الميالين، وهو نسيج دهني يغلف الألياف العصبية، مما يسبب اضطرابات في التواصل العصبي، إضافةً إلى ذلك، قد يزيد تناول اللحوم الحمراء من خطر الإصابة بأورام القولون والمستقيم لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي
