الحوثيون يفتحون باب التصفيات ضد رموز القبائل بمحافظة الجوف .. اغتيال الشيخ ناصر الصلاحي نقابة المعلمين تكشف قيام مليشيا الحوثي بفصل أكثر من 20 ألف معلم أشهر فنان تركي يعلن التبرع بكل ثروته للدولة ويحرم أبناءه من الميراث غرامة 100 ألف ريال لإصدار تأشيرة زيارة لمن يؤدي الحج دون تصريح ندوة توعوية بمأرب توصي بإصدار قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وإنشاء نيابات ومحاكم مختصة في الجرائم الإلكترونية القارة الصفراء خضراء.. أهلي جدة يتوج بطلاً لأبطال آسيا للمرة الثانية تواليًا تحويلة سد مأرب تبتلع 5 ضحايا في يوم واحد رغم التحذيرات ضبط شحنة أسلحة ثقيلة وذخائر في المكلا ضبط خلية اغتيالات إرهابية في عدن والتحقيقات الأولية تكشف عن مخطط خطير يستهدف العاصمة المؤقتة سوريا تبدأ محاكمة الرئيس المخلوع ورموز نظامه
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على تنفيذ عملية تصفية بحق شيخ قبلي بارز في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، داخل إحدى نقاط التفتيش، على خلفية مشاركته في النكف القبلي الذي دعت إليه قبائل دهم مؤخراً.
وقالت نصادر قبلية أن مسلحين تابعين للمليشيا في نقطة "عفى" أطلقوا النار، السبت، على الشيخ ناصر بن حسن الصلاحي، ما أدى إلى مقتله، بعد اتهامه بالمشاركة في النكف القبلي الذي نظمته قبائل دهم احتجاجاً على احتجاز الشيخ حمد بن راشد الحزمي.
وأضافت أن الصلاحي توجه إلى النقطة عقب تلقيه اتصالاً من إخوته، أفادوا فيه باحتجازهم بسبب عدم حملهم بطاقات شخصية، إلا أن عناصر المليشيا باشرت بإطلاق النار عليه فور وصوله، كما استهدفت مرافقيه.
وبحسب المصادر، اندلعت عقب الحادثة اشتباكات مسلحة بين أقارب الصلاحي وعناصر النقطة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، دون توفر حصيلة دقيقة.
وفي السياق، أدانت منظمة عدالة للحقوق والتنمية الواقعة، مؤكدة في بيان أن الحادثة تمثل تصعيداً خطيراً ضد الأعراف القبلية، ووصفتها بأنها "طعنة في قلب النكف القبلي".
وقالت المنظمة إن مليشيا الحوثي لجأت إلى سياسة التصفيات المباشرة بحق الرموز القبلية، في محاولة لإخضاع المجتمع القبلي وبث الخوف بين أوساطه.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يجري في محافظة الجوف، معتبرة أن استهداف الشخصيات الاجتماعية والقبلية يمثل انتهاكاً جسيماً قد يرقى إلى جرائم حرب.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من نكف قبلي واسع شهدته الجوف، إثر احتجاز المليشيا أحد مشايخ دهم، وسط تصاعد التوتر بين الجماعة والمكونات القبلية في المحافظة.