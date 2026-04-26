نقابة المعلمين تكشف قيام مليشيا الحوثي بفصل أكثر من 20 ألف معلم

كشفت نقابة المعلمين اليمنيين عن تدهور حاد في أوضاع المعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مؤكدة أن الانتهاكات طالت الجوانب المعيشية والإنسانية وتهدد العملية التعليمية.
وقالت النقابة، في بيان، إنها وثقت اختطاف مئات المعلمين، مع استمرار إخفاء عدد منهم قسرًا، إضافة إلى فصل أكثر من 20 ألف معلم ومعلمة أو إحلالهم بآخرين غير مؤهلين.
وأضافت أن أكثر من 15 ألف معلم وأسرهم اضطروا للنزوح، إلى جانب تسجيل 1629 انتهاكًا متنوعًا و39 حالة تعذيب داخل أماكن الاحتجاز.
وطالبت النقابة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات وصرف مرتبات أكثر من 170 ألف معلم بانتظام، داعية إلى حماية الكادر التربوي وضمان استمرار العملية التعليمية.