أشهر فنان تركي يعلن التبرع بكل ثروته للدولة ويحرم أبناءه من الميراث

الأحد 26 إبريل-نيسان 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

تصدر اسم النجم إبراهيم تاتليسس عناوين الصحف بعد تصريحاته المثيرة للجدل، والتي أعلن فيها أن ثروته وكل ما يملك سيتبرع بها إلى الدولة التركية، وذلك بعد النزاع العائلي مع أبنائه والذي وصل إلى القضاء.

وقد أثار إعلان النجم التركي عن حرمان أبنائه من الميراث بالكامل والتبرع بثروته الضخمة للدولة التركية والتي تختلف التقديرات حول قيمتها ما بين 150 مليون دولار و850 مليون دولار، الجدل، وقال في تصريحه: “لن يحصل أحد على فلس واحد، لقد أوصيت بكل أملاكي للدولة”.

وأضاف بأنه هو من صنع هذه الثروة بجهده الشخصي، ولم يرثها عن والده، وبالتالي يملك الحق الكامل في التصرف فيها وفق ما يراه مناسباً، قائلاً: “أنا من كسبت المال، وأنا من أقرر كيف أتصرف به”.

وموقف النجم التركي الشهير يعكس حجم الخلاف بينه وبين أبنائه الطامعين بثروته، حيث أصدرت محكمة الأسرة في مدينة إزمير قبل فترة قراراً يقضي بمنع أحمد تاتليسس، من الاقتراب من والده لمسافة تقل عن ثلاثة كيلومترات، مع إلزامه بارتداء سوار إلكتروني للمراقبة ينبه السلطات حال تجاوزه المسافة المحددة. ويأتي هذا القرار على خلفية نزاع مالي وعقاري حاد بين الابن ووالده.