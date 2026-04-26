غرامة 100 ألف ريال لإصدار تأشيرة زيارة لمن يؤدي الحج دون تصريح

الأحد 26 إبريل-نيسان 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

شددت وزارة الداخلية السعودية العقوبات على مخالفي أنظمة الحج، قائلة إن كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص يحاول أداء الحج دون تصريح، يُعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص الذين أصدرت لهم تأشيرات، وذلك في حال قيامهم بمخالفة الأنظمة.

وأهابت الداخلية بالجميع الالتزام بتعليمات موسم حج هذا العام 1447هـ (2026 م)، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، محذرة من أن مخالفة التعليمات تعرض مرتكبيها لعقوبات نظامية، وداعية إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين.

وفي سياق متصل، سبق أن أعلنت الوزارة يوم الخميس الماضي فرض غرامة مماثلة (تصل إلى 100 ألف ريال) على كل من يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة المخالفين لأنظمة الحج.

كما اشترطت الداخلية، اعتبارا من الرابع عشر من ذي القعدة الحالي ( الموافق الأول من مايو المقبل) ، على المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة الحصول على تصاريح رسمية.