القارة الصفراء خضراء.. أهلي جدة يتوج بطلاً لأبطال آسيا للمرة الثانية تواليًا

الأحد 26 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

احتفظ فريق الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم للموسم الثاني تواليا، بعدما تغلب على ماتشيدا زيلفيا الياباني بهدف دون رد بعد التمديد، السبت، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" في النهائي.

بهذا الفوز، أصبح "الراقي" أول فريق ينجح في الدفاع عن لقبه ⁠منذ عام 2005 عندما حقق جاره الجداوي فريق "الاتحاد" نفس الإنجاز، فيما أخفق ماتشيدا، الذي ‌يشارك في البطولة لأول مرة، في أن يصبح أول فريق ‌ياباني يتوج باللقب منذ أوراوا رد دايموندز ⁠عام ⁠2022.

وكان الأهلي قد توج أيضا باللقب في الموسم الماضي على حساب فريق ياباني آخر هو كاواساكي فرونتالي، بالفوز بهدفين دون رد، سجلهما البرازيلي جالينو والإيفواري فرانك كيسي.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، لكنه شهد العديد من الفرص الضائعة لفريق أهلي جدة، كانت أبرزها للبرازيلي ويندرسون جالينو، في الدقيقة 13، حيث انفرد بمرمى ماتشيدا، لكن الحارس الياباني نجح في التصدي له.

وفي الدقيقة 42، أهدر المدافع التركي ميريح ديميرال، فرصة مزدوجة أمام المرمى تماما، بعدما سدد بالقدم اليسرى من مسافة قريبة لكن كرته اصطدمت بمدافع ماتشيدا، لترتد أمامه مرة أخرى ويعيد تسديدها لتصطدم بالعارضة هذه المرة.

وفي الشوط الثاني، تلقى الأهلي ضربة موجعة بعد طرد لاعبه زكريا هوساوي في الدقيقة 68، بسبب الاعتداء على لاعب ماتشيدا بدون كرة، ليستكمل الفريق السعودي اللقاء بعشرة لاعبين.

ولم تشهد الدقائق التالية أي تغيير في النتيجة ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين، حيث تمكن البديل فراس البريكان من تسجيل هدف الفوز للفريق السعودي، في الدقيقة 96، بتسديدة من مسافة قريبة.