تحويلة سد مأرب تبتلع 5 ضحايا في يوم واحد رغم التحذيرات

توفيت فتاة وشابين غرقًا في تحويلة سد مأرب، مساء أمس السبت، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ حالتين أخريين (طفل وامرأة) من نفس الأسرة.
وخلال اليومين الماضيين سُجلت ثلاث وفيات أخرى، وذلك منذ فتح البوابة الرئيسية للسد يوم الإثنين الماضي، ما خلف سلسلة من الحوادث المأساوية.
وأوضحت مصلحة الدفاع المدني أن بعض الزائرين يتجاهلون اللوحات الإرشادية المثبتة في الموقع، والتي تحذر بوضوح من خطورة السباحة في تلك المنطقة.