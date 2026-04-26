ضبط شحنة أسلحة ثقيلة وذخائر في المكلا

الأحد 26 إبريل-نيسان 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 367

ضبطت قوة أمنية بمساندة من الجيش صباح اليوم الأحد شحنة أسلحة ثقيلة وذخائر، شملت قذائف هاون وقواعدها، في منطقة فوة غرب المكلا، وذلك تنفيذاً لأوامر صادرة عن النيابة العامة.

وأكد العميد عبدالعزيز عوض الجابري، مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت، على استمرار ملاحقة مهربي الأسلحة المنهوبة وضبط كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار.

وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة ومكافحة أي نشاطات تهدد السلامة العامة.

وأشاد الجابري بالجهود المشتركة وتعاون رجال الأمن والجيش الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية، مؤكداً على أهمية ذلك من أجل أمن وسلامة المحافظة.

من جانبه، أشار العقيد صلاح المشجري، نائب مدير أمن مديرية المكلا، إلى أن العملية جاءت نتيجة لتحريات وعمليات بحث دائمة ومستمرة في مدينة المكلا.

وقال أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين لإحالتهم إلى النيابة العامة.