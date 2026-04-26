ضبط خلية اغتيالات إرهابية في عدن والتحقيقات الأولية تكشف عن مخطط خطير يستهدف العاصمة المؤقتة

الأحد 26 إبريل-نيسان 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

أعلنت الأجهزة الأمنية، ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيالات، واستهداف السلم المجتمعي في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وإحباط المخططات التخريبية، بعد ساعات من جريمة اغتيال التربوي والقيادي الإصلاحي عبدالرحمن الشاعر في المنصورة.

وأوضح مصدر أمني مسؤول أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، أسفرت عن القبض على عدد من العناصر المتورطة، وضبط مواد وأدلة مرتبطة بأنشطة الخلية الارهابية وداعميه.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن مخططات لاستهداف شخصيات اجتماعية ودينية، في محاولة لإثارة الفوضى وزعزعة امن واستقرار العاصمة المؤقتة.

وأكد المصدر أن الأجهزة المختصة تواصل استكمال التحقيقات لكشف كافة الملابسات، وتعقب بقية العناصر المرتبطة بهذه الخلية، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع وفقا للقانون.

ولفت إلى أن المؤشرات الأولية ترجح ارتباط هذه الخلية بعدد من الحوادث الإجرامية الأخيرة، بما في ذلك حادثة اغتيال الشاعر، مؤكدا أن التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق.

وجدد المصدر التأكيد على يقظة وجاهزية الأجهزة الأمنية، وقدرتها على التعامل الحازم مع كل من تسول له نفسه زعزعة الامن و الاستقرار والسكينة العامة، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

كما شدد على التزام الدولة وحرصها الكامل على حماية مواطنيها، والمضي في ترسيخ الأمن والاستقرار، وردع اي محاولة لاثارة الفوضى، او تقويض سيادة القانون.

وأمس وجّه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، مدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن، بسرعة فتح تحقيق عاجل في جريمة اغتيال الدكتور عبدالرحمن الشاعر، التي ارتكبتها أيادٍ ارهابـ.ية إجرامية غادرة اليوم السبت، وفق الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية.

وأكد الوزير ضرورة سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، ورفع تقرير مفصل عن الجريمة الإرهابية مشدداً على أهمية تكثيف الجهود الأمنية لكشف الجريمة وملاحقة المتورطين فيها.

و أوضح اللواء حيدان أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع العناصر العابثة بالأمن، وستتعامل بحزم وقوة مع أي مظاهر خارجة عن النظام والقانون، سواء في العاصمة المؤقتة عدن أو في مختلف محافظات الجمهورية المحررة.

وشدد وزير الداخلية على مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين الوحدات الأمنية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.