استهداف ترامب في إطلاق نار.. وأزمة الطاقة تتصاعد

الأحد 26 إبريل-نيسان 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

تفرض التطورات الأمنية والجيوسياسية نفسها بقوة على المشهد الاقتصادي العالمي، مع تزايد الترابط بين القرارات السياسية وتحركات الأسواق، خاصة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وتقود اضطرابات الطاقة هذه المرحلة، بعدما انعكست على أسعار النفط وسلاسل الإمداد، ما وضع البنوك المركزية أمام خيارات أكثر تعقيداً بين كبح التضخم ودعم النمو.

في المقابل، تتكشف ضغوط هيكلية طويلة الأجل، أبرزها تباطؤ الاقتصاد الصيني وتصاعد المنافسة الصناعية، ما يهدد نماذج الهيمنة التقليدية في قطاعات رئيسية مثل السيارات.

شهدت العاصمة الأميركية حادث إطلاق نار خلال حفل إعلامي رفيع، ما أدى إلى إخلاء الحضور، بينهم الرئيس دونالد ترامب، دون تسجيل إصابات بين كبار المسؤولين، فيما يرى ترامب أنه كان مستهدفاً في هذا الحادث وأنها محاولة اغتيال.

وأوقفت السلطات مشتبهاً به مسلحاً بعد تبادل لإطلاق النار، وسط تساؤلات حول ثغرات أمنية في موقع الحدث، رغم تأكيد الجهات المعنية أن نقاط التفتيش حالت دون وقوع خسائر أكبر.

تباطؤ طلب الصين يضغط على صناعة السيارات الألمانية تواجه شركات السيارات الألمانية ضغوطاً متزايدة في السوق الصينية، مع تباطؤ الاقتصاد واشتداد المنافسة من الشركات المحلية.

وتشير تقديرات صناعية إلى أن المصنعين الألمان لن يتمكنوا من الحفاظ على حصصهم السوقية السابقة، في ظل توجه المستهلكين نحو العلامات الصينية الأرخص والأكثر تطوراً تقنياً.

الهند تعيد رسم خريطة واردات النفط عززت الهند وارداتها من النفط الروسي ووسّعت مصادرها البديلة لتعويض تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، في ظل اضطرابات مضيق هرمز.

ورغم نجاحها في تجنب نقص الوقود، تواجه نيودلهي تحديات تتعلق بارتفاع الأسعار وصعوبة استبدال بعض أنواع الخام، ما قد يضغط على الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.

الفيدرالي الأميركي يميل لتثبيت الفائدة تكشف أحدث توقعات المحللين نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة مجدداً، في ظل ضغوط تضخمية ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ويواجه صناع السياسة النقدية معادلة معقدة بين كبح التضخم ودعم سوق العمل، مع توقعات باستمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة