كيف يمكنني علاج آلام المفاصل المفاجئة؟

قد يشير ألم المفاصل المفاجئ إلى وجود عدوى أو تفاقم حالة مرضية مزمنة مثل التهاب المفاصل، ويساعد تحديد السبب الكامن وراء ذلك في إيجاد أفضل طريقة للسيطرة على الأعراض مثل التورم والألم ومحدودية الحركة.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، كيف يمكن علاج آلام المفاصل التي تنتاب الشخص بشكل مفاجئ، وذلك بحسب "verywellhealth".
ما علاج آلام المفاصل المفاجئة؟يعتمد علاج آلام المفاصل المفاجئة على السبب الكامن وراءها، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل العمر والحالة الصحية العامة، قد تتطلب بعض الحالات تدخلاً أقل من غيرها.
إذا كان الألم خفيفًا إلى متوسط، فقد توفر مسكنات الألم وتشمل هذه الأدوية مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، ويمكن أن تساعد العلاجات المنزلية أيضًا في تخفيف آلام المفاصل، وأفضل الطرق العلاجية التي يحبذ تجربتها، هي:
أنواع التهاب المفاصل التي يمكن أن تسبب ألمًا مفاجئًا في المفاصل- التهاب المفصل الروماتويد ويحدث التهاب المفاصل الروماتويدي عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة المفاصل، مما يؤدي إلى التهاب الغشاء الزلالي، وهو البطانة الداخلية للمفاصل.
ويمكن أن يتسبب تضخم الغشاء الزلالي في ألم مستمر في المفاصل .- التهاب المفاصل التفاعلييحدث التهاب المفاصل التفاعلي كرد فعل لعدوى، عادةً ما تكون عدوى بكتيرية تنتقل جنسيًا أو عن طريق الطعام، وتشمل البكتيريا التي قد تسببه الكلاميديا، والشيغيلا، والعطيفة، واليرسينيا ، والسالمونيلا، وعادةً ما تظهر الأعراض بعد حوالي أسبوع إلى ستة أسابيع من التعافي من العدوى.