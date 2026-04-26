كيف يمكنني علاج آلام المفاصل المفاجئة؟

الأحد 26 إبريل-نيسان 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 253

قد يشير ألم المفاصل المفاجئ إلى وجود عدوى أو تفاقم حالة مرضية مزمنة مثل التهاب المفاصل، ويساعد تحديد السبب الكامن وراء ذلك في إيجاد أفضل طريقة للسيطرة على الأعراض مثل التورم والألم ومحدودية الحركة.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، كيف يمكن علاج آلام المفاصل التي تنتاب الشخص بشكل مفاجئ، وذلك بحسب "verywellhealth".

ما علاج آلام المفاصل المفاجئة؟يعتمد علاج آلام المفاصل المفاجئة على السبب الكامن وراءها، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل العمر والحالة الصحية العامة، قد تتطلب بعض الحالات تدخلاً أقل من غيرها.

إذا كان الألم خفيفًا إلى متوسط، فقد توفر مسكنات الألم وتشمل هذه الأدوية مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، ويمكن أن تساعد العلاجات المنزلية أيضًا في تخفيف آلام المفاصل، وأفضل الطرق العلاجية التي يحبذ تجربتها، هي:

العلاج بالحرارة والبرودة: استخدم كمادات دافئة أو وسادة تدفئة أو حمامًا دافئًا لتخفيف آلام المفاصل، قد تساعد كمادات الثلج أيضًا في تخفيف الألم المفاجئ، واستخدم العلاج بالبرودة لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة فقط في كل مرة.

- النشاط البدني الخفيف: قد تساعد التمارين الخفيفة أحيانًا على إفراز الإندورفين لتخفيف الألم، يفضل اختيار أنشطة خفيفة لا تجهد المفاصل، مثل المشي والسباحة واليوغا.

- الراحة: قد يساعد استخدام المفاصل على منع التيبس، لكن الراحة مهمة أيضاً عند التعامل مع الألم، لذا يفضل تخصيص وقتاً للراحة، خاصةً إذا كان الألم يزداد سوءاً مع النشاط.

- اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا: فهذا يحسن صحتك العامة، حتى وإن لم يخفف آلام المفاصل على المدى القصير، ويفضل تناول الأطعمة الكاملة كالأسماك والخضراوات والفواكه والبقوليات والمكسرات يفيد في إدارة بعض الحالات الصحية، وخاصة التهاب المفاصل.

- العلاج الطبيعي: قد تحسن الإحالة إلى العلاج الطبيعي أو المهني النتائج أيضًا، ويختلف علاج آلام المفاصل الناتجة عن حالات صحية محددة باختلاف السبب.

أنواع التهاب المفاصل التي يمكن أن تسبب ألمًا مفاجئًا في المفاصل- التهاب المفصل الروماتويد ويحدث التهاب المفاصل الروماتويدي عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة المفاصل، مما يؤدي إلى التهاب الغشاء الزلالي، وهو البطانة الداخلية للمفاصل.

ويمكن أن يتسبب تضخم الغشاء الزلالي في ألم مستمر في المفاصل .- التهاب المفاصل التفاعلييحدث التهاب المفاصل التفاعلي كرد فعل لعدوى، عادةً ما تكون عدوى بكتيرية تنتقل جنسيًا أو عن طريق الطعام، وتشمل البكتيريا التي قد تسببه الكلاميديا، والشيغيلا، والعطيفة، واليرسينيا ، والسالمونيلا، وعادةً ما تظهر الأعراض بعد حوالي أسبوع إلى ستة أسابيع من التعافي من العدوى.