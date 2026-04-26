الأحد 26 إبريل-نيسان 2026 الساعة 08 صباحاً

يلجأ بعض من يعانون من الإمساك إلى تناول الملينات، لتسهيل عملية التبرز لديهم، والقضاء على التعنت الذي يعانون منه، مما يجعلهم يتناولون زيت الزيتون عن طريق الفم لتخفيف الإمساك، لقدرته على تليين البراز وتسهيل عملية الإخراج.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، ماذا يحدث لعملية الهضم عند تناول ملعقة من زيت الزيتون؟ بحسب "verywellhealth".

هل زيت الزيتون ملين طبيعي؟يعمل زيت الزيتون كملين طبيعي بطريقتين أساسيتين، حيث يحفز حركة الأمعاء عن طريق تليين الجهاز الهضمي، مما يساعد على مرور البراز المتصلب بسهولة أكبر، وكذا يلين البراز، مما يسهل عملية الإخراج.

كيفية استخدام زيت الزيتون لعلاج الإمساكلا توجد جرعة محددة لعلاج الإمساك بزيت الزيتون، لكن تشير الأبحاث إلى أنه يكون أكثر فعالية على معدة فارغة.

وقد يوفر تناول ملعقة كبيرة في الصباح بعض الراحة، على الرغم من أن الدراسات تشير إلى أن حتى ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة قد تكون فعالة، ويختلف التوقيت من شخص لآخر، لذا قد تتطور التأثيرات بشكل مختلف.

وعند تجربة زيت الزيتون لأول مرة، يفضل البقاء في مكان به دورة مياه حتى تعرف كيف يتفاعل جسمك بعد تناول زيت الزيتون.

ما الفئات الممنوعة من تناول زيت الزيتون؟

يعد تناول زيت الزيتون لعلاج الإمساك آمناً لمعظم البالغين الأصحاء، ولكن هناك فئات معينة لا ينبغي عليهم تجربته، بما في ذلك:

الرضع والأطفال، لأنهم لم يطوروا بعد تقنيات البلع المناسبة اللازمة لاستهلاك السائل الكثيف بأمان.

- الأشخاص الذين يفترض بهم الحد من تناول الدهون، حتى الدهون الصحية منها، لأن تجربة زيت الزيتون لعلاج الإمساك إلى حين استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم.

- الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه

نصائح قبل تناول زيت الزيتونقبل البدء باستخدام زيت الزيتون لعلاج الإمساك، يفضل استشارة الطبيب للتأكد من أنه آمن للشخص الذي سيتناوله، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:

- إذا كنت تتناول أدوية لخفض ضغط الدم، فإن زيت الزيتون قد يخفض ضغط الدم أيضاً، وعندما يكون الدواء يخفض ضغط الدم بالفعل، فقد تحدث آثار جانبية.- البدء بجرعة أقل من زيت الزيتون وزيادتها تدريجياً حتى ترى كيف يتحملها جسمك.- قد يؤدي تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون إلى مشاكل غير مرغوب فيها في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الانتفاخ والغازات والإسهال.- زيت تجنب الإفراط في تناول زيت الزيتون لأنه قد يساهم في زيادة الوزن