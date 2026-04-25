مسلح حوثي يهاجم إماماً في الثمانين أثناء صلاته في المسجد ويوجه له عدة طعنات لرفضه ترديد الصرخة الحوثية

السبت 25 إبريل-نيسان 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

أثارت حادثة اعتداء داخل أحد المساجد بمديرية بلاد الروس جنوب شرق العاصمة صنعاء موجة استياء واسعة، بعد إقدام مسلح تابع لجماعة الحوثي على طعن إمام مسجد مسن أثناء أدائه الصلاة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وقالت المصادر لموقع مأرب برس إن المسلح، ويدعى عبدالله يحيى محمد الكبسي هاجم الشيخ الحاج أحمد بن أحمد الشباعي البالغ من العمر نحو 80 عاماً، داخل مسجد قرية شباعة، ووجّه له عدة طعنات أثناء صلاته في المسجد، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة استدعت نقله بصورة عاجلة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر أن شخصاً آخر يدعى علي ناجي الشباعي أصيب خلال الحادثة ذاتها أثناء وجوده مع المصلين داخل المسجد.

وبحسب روايات سكان محليين، فإن الاعتداء جاء على خلفية خلاف بشأن محاولة فرض ترديد شعار الحوثيين المعروف بـ"الصرخة" عقب الصلاة، وهو ما قوبل برفض عدد من المصلين.

وأثارت الواقعة صدمة في الأوساط الاجتماعية والقبلية حيث اعتبرها الأهالي انتهاكاً صارخاً لحرمة المساجد والشعائر الدينية، ومؤشراً على تنامي حالة الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الجماعة.