مسلح حوثي يهاجم إماماً في الثمانين أثناء صلاته في المسجد ويوجه له عدة طعنات لرفضه ترديد الصرخة الحوثية الحوثيون يتراجعون عن صرف نصف راتب لموظفي صنعاء… وقياداتهم تكدّس الثروات وتبني إمبراطوريات مالية داخل اليمن وخارجه مجلس القيادة الرئاسي: تحسن المواقف الدولية مؤشر على عودة الدعم المنظم لليمن والعليمي يحذر من أي تراجع اقتصادي القوات الحكومية تُحبط هجوماً حوثياً عنيفاً شمال غرب الضالع انسحاب الإمارات لا يعني النهاية… شبكات أبو ظبي السرية تتحرك لإفشال الدور السعودي في اليمن الأحزاب تطالب بتحقيق عاجل… وفتح ملفات الاغتيالات المعلّقة في عدن مسؤول أمريكي كبير يكشف حقيقة طلب بلاده استبعاد إيران من المونديال تصاعد التوترات الدولية يهدد اليمن… غروندبرغ يطالب بتركيز جماعي على المسار الأممي قناة فضائية تعلن حصولها على الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري اليمني وكأس الجمهورية تقرير بحثي يكشف عن خسائر الإقتصاد العالمي بسبب هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر
أثارت حادثة اعتداء داخل أحد المساجد بمديرية بلاد الروس جنوب شرق العاصمة صنعاء موجة استياء واسعة، بعد إقدام مسلح تابع لجماعة الحوثي على طعن إمام مسجد مسن أثناء أدائه الصلاة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.
وقالت المصادر لموقع مأرب برس إن المسلح، ويدعى عبدالله يحيى محمد الكبسي هاجم الشيخ الحاج أحمد بن أحمد الشباعي البالغ من العمر نحو 80 عاماً، داخل مسجد قرية شباعة، ووجّه له عدة طعنات أثناء صلاته في المسجد، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة استدعت نقله بصورة عاجلة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضافت المصادر أن شخصاً آخر يدعى علي ناجي الشباعي أصيب خلال الحادثة ذاتها أثناء وجوده مع المصلين داخل المسجد.
وبحسب روايات سكان محليين، فإن الاعتداء جاء على خلفية خلاف بشأن محاولة فرض ترديد شعار الحوثيين المعروف بـ"الصرخة" عقب الصلاة، وهو ما قوبل برفض عدد من المصلين.
وأثارت الواقعة صدمة في الأوساط الاجتماعية والقبلية حيث اعتبرها الأهالي انتهاكاً صارخاً لحرمة المساجد والشعائر الدينية، ومؤشراً على تنامي حالة الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الجماعة.