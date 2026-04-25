القوات الحكومية تُحبط هجوماً حوثياً عنيفاً شمال غرب الضالع

السبت 25 إبريل-نيسان 2026 / مأرب برس - غرفة الأخبار

أحبطت القوات الحكومية، فجر اليوم السبت، هجوماً عنيفاً شنته مليشيا الحوثي الإرهابية، شمال غرب الضالع (وسط اليمن).

وقالت مصادر ميدانية، إن مليشيا الحوثي شنت فجر اليوم هجوماً عنيفاً تحت غطاء ناري كثيف على مواقع القوات الحكومية في قطاع باب غلق شمال غرب محافظة الضالع.

وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي، وإجبار المهاجمين على التراجع، بعد تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وبين الفينة والأخرى تشهد جبهات الضالع، مناوشات وتبادل إطلاق نار متقطع بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، في ظل استمرار العمليات العدائية الحوثية على امتداد خطوط التماس.