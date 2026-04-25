الأحزاب تطالب بتحقيق عاجل… وفتح ملفات الاغتيالات المعلّقة في عدن

السبت 25 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أدان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الجريمة الارهابية النكراء التي أودت بحياة القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح الأستاذ عبد الرحمن عبد الوهاب الشاعر، مدير مدارس النورس الأهلية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأكد التكتل في بيان له، أن عودة الاغتيالات تكشف عن رغبة ممنهجة في تعقيد المشهد وتشويه جهود تطبيع الحياة التي تقودها السلطة المحلية والحكومة بدعم من المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وطالب التكتل بفتح تحقيق عاجل في جريمة الاغتيال واستئناف النظر في ملفات الاغتيالات السابقة المعلّقة، وإجراء مراجعة فورية للمنظومة الأمنية في عدن، محملا جميع الجهات مسؤوليتها الكاملة في حماية المواطنين والحيلولة دون تحوّل عدن مجدداً إلى ساحة تصفيات.

وأوضح التكتل الوطني أن استمرار هذه الجرائم لا يمكن فصله عن تعثّر مسار العدالة في ملفات الاغتيال المتراكمة، منذ اغتيال الشهيد جعفر محمد سعد أول محافظ لعدن بعد التحرير، مروراً بجرائم طالت الخطباء والعلماء وأئمة المساجد والمدنيين والسياسيين والعسكريين، ووصولاً إلى جريمة اليوم. هذا التسويف القضائي أوجد لدى المجرمين شعوراً بأنهم فوق طائلة القانون.

لافتا أن اغتيال التربوي الشاعر وهو في طريقه لأداء عمله استهداف صريح للحياة المدنية والمعلمين والعملية التعليمية، معربا عن عميق مواساته لأسرة الفقيد ولقيادة حزب الإصلاح.

التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية

26 أبريل 2026م

1- المؤتمر الشعبي العام

2- التجمع اليمني للإصلاح

3- الحزب الإشتراكي اليمني

4- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

5- المكتب السياسي للمقاومة الوطنية

6- الحراك الجنوبي السلمي المشارك

7- حزب الرشاد اليمني

8- حزب العدالة والبناء

9- الائتلاف الوطني الجنوبي

10- حركة النهضة للتغيير السلمي

11- حزب التضامن الوطني

12- الحراك الثوري الجنوبي

13- حزب التجمع الوحدوي اليمني

14- اتحاد القوى الشعبية

15- حزب السلم والتنمية

16- حزب البعث العربي الإشتراكي

17- مجلس حضرموت الوطني

18- حزب البعث العربي الإشتراكي القومي

19- حزب الشعب الديموقراطي/ حشد

20- مجلس شبوة الوطني العام

21- الحزب الجمهوري

22- حزب جبهة التحرير