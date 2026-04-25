مسؤول أمريكي كبير يكشف حقيقة طلب بلاده استبعاد إيران من المونديال

السبت 25 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، صحة الادعاءات التي تفيد بنية واشنطن إقصاء المنتخب الإيراني لكرة القدم من بطولة كأس العالم 2026، واستبداله بنظيره الإيطالي.

وقال روبيو في تصريحات صحفية، الخميس، إن واشنطن لا تعارض مشاركة اللاعبين الإيرانيين في كأس العالم لكرة القدم 2026، وأنها لم تقدم على خطوات لمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة.

وأفاد بأن المشكلة ليست متعلقة باللاعبين، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن لن تسمح لأشخاص "لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني"، بدخول البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأن واشنطن لا تريد أن يتأثر الرياضيون بالحرب القائمة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

يأتي ذلك بعدما نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" خبرا يفيد بأن المبعوث ‌الأمريكي الخاص ‌باولو ‌زامبولي اقترح على ترامب ‌أن تكون إيطاليا محل إيران في بطولة كأس ⁠العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مشتركة في يونيو/ حزيران المقبل

إقراء أيضاً
قناة فضائية تعلن حصولها على الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري اليمني وكأس الجمهو
الفيفا يحسم الجدل… ويحدد مصير المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم المقبلة
تغيير فني قبل كأس العالم…  الاتحاد السعودي يعلن خليفة رينار قبل المونديال
الأزمة تضرب البيت الكروي… غضب جماهيري يربك تحضيرات ميسي ورفاقه .. من التتويج إلى
أسعار فلكية تثير العاصفة… تذاكر نهائي كأس العالم تصل إلى 2.3 مليون دولار .. الجم
عودة بطولة كأس الجمهورية في اليمن بعد توقف دام 12 سنة
