مسؤول أمريكي كبير يكشف حقيقة طلب بلاده استبعاد إيران من المونديال تصاعد التوترات الدولية يهدد اليمن… غروندبرغ يطالب بتركيز جماعي على المسار الأممي قناة فضائية تعلن حصولها على الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري اليمني وكأس الجمهورية تقرير بحثي يكشف عن خسائر الإقتصاد العالمي بسبب هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر أكثر من 800 أسرة في اليمن نزحت خلال الربع الأول من العام الجاري اغتيال تربوي وقيادي إصلاحي كبير في العاصمة المؤقتة عدن صفقة تهريب تكنولوجيا التجسس في حضرموت: أجهزة ستارلينك واتصالات داخل ثلاجات وغسالات صفقة أميركا السرية مع إريتريا: رفع العقوبات مقابل خنجر في البحر الأحمر لمواجهة إيران خسائر أسبوعية جماعية لأسواق الخليج مع استمرار إغلاق مضيق هرمز رغم الهدنة.. غارات إسرائيلية تقتل 6 بلبنان وحزب الله يرد بالمسيّرات ح
قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إن الشعب اليمني بحاجة إلى دعم دولي منسق ومتماسك خلف مسار الحل السلمي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على التركيز الجماعي على العملية السياسية اليمنية برعاية الأمم المتحدة.
وأوضح غروندبرغ، بمناسبة اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، أن تصاعد الضغوط على منظومة العمل الجماعي لحل النزاعات ينعكس بشكل مباشر على سكان المناطق المتضررة من الصراعات.
وأضاف أن التوترات الدولية المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط تجعل من الضروري تعزيز الالتزام الدولي بالمسار السياسي في اليمن.
وأشار إلى أن اليمنيين يعانون منذ أكثر من عقد من الحرب، مؤكدًا أنهم لا يحتاجون إلى نظام دولي مثالي بقدر ما يحتاجون إلى دعم دولي موحد يساند جهود السلام.
كما أكد على أن مكتبه سيواصل العمل لضمان تنسيق الدعم الإقليمي والدولي بما يعزز فرص التوصل إلى حل سياسي مستدام في اليمن.