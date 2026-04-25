تصاعد التوترات الدولية يهدد اليمن… غروندبرغ يطالب بتركيز جماعي على المسار الأممي

السبت 25 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إن الشعب اليمني بحاجة إلى دعم دولي منسق ومتماسك خلف مسار الحل السلمي، مؤكدًا أهمية الحفاظ على التركيز الجماعي على العملية السياسية اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح غروندبرغ، بمناسبة اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، أن تصاعد الضغوط على منظومة العمل الجماعي لحل النزاعات ينعكس بشكل مباشر على سكان المناطق المتضررة من الصراعات.

وأضاف أن التوترات الدولية المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط تجعل من الضروري تعزيز الالتزام الدولي بالمسار السياسي في اليمن.

وأشار إلى أن اليمنيين يعانون منذ أكثر من عقد من الحرب، مؤكدًا أنهم لا يحتاجون إلى نظام دولي مثالي بقدر ما يحتاجون إلى دعم دولي موحد يساند جهود السلام.

كما أكد على أن مكتبه سيواصل العمل لضمان تنسيق الدعم الإقليمي والدولي بما يعزز فرص التوصل إلى حل سياسي مستدام في اليمن.