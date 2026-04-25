قناة فضائية تعلن حصولها على الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري اليمني وكأس الجمهورية

السبت 25 إبريل-نيسان 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت شبكة "يمن شباب" الإعلامية، حصولها على الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري الدرجة الأولى اليمني وبطولة كأس الجمهورية للموسم الكروي 2025 / 2026، وذلك ضمن شراكة إعلامية تهدف إلى تنظيم وتطوير التغطية الرياضية للمسابقات المحلية.

وستتولى الشبكة وفق اتفاقها الحصري مع شركة "عمق" للإنتاج الإعلامي، على نقل المباريات عبر شاشتها ومنصاتها الرقمية، من خلال تغطية تشمل البث المباشر بجودة عالية، إلى جانب استديو تحليلي وبرامج رياضية متخصصة.

وقالت "يمن شباب" انها عازمة على تقديم محتوى إعلامي احترافي يواكب تطلعات الجمهور، ويسهم في إبراز الأندية واللاعبين وتعزيز الحضور الجماهيري للبطولات المحلية داخل اليمن وخارجه.

وكما تمثل هذه الخطوة، وفق القناة، امتداداً لجهود "يمن شباب" في تطوير المشهد الإعلامي الرياضي، ورفع مستوى الإنتاج والبث، بما يساهم في ترويج الرياضة اليمنية محلياً وخارجياً والذي سينعكس على دعمها وتطور مستواها.