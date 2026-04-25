أكثر من 800 أسرة في اليمن نزحت خلال الربع الأول من العام الجاري

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 827 أسرة في اليمن، تتكون من 4662 فردًا، خلال الربع الأول من العام الجاري 2026.
وأشارت في تقرير حديدث إلى أن يناير الماضي سجل أعلى رقم للنزوح بـ492 أسرة، مدفوعًا بالأحداث التي شهدتها حضرموت.
وبحسب المنظمة، تركز النزوح بشكل أساسي في مأرب 487 أسرة، ما يمثل نحو 59% من إجمالي التحركات المسجلة، تلتها تعز وحضرموت بواقع 125 أسرة لكل منهما، فيما سجلت الحديدة 44 أسرة، و الجوف 18 أسرة، ومحافظات أخرى 28 أسرة.
وأوضحت إن الأسباب المرتبطة بالنزاعات ظلت المحرك الرئيسي للنزوح، تليها الصعوبات الاقتصادية.