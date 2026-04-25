اغتيال تربوي وقيادي إصلاحي كبير في العاصمة المؤقتة عدن

السبت 25 إبريل-نيسان 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم السبت، رئيس مجلس إدارة مدارس "النورس" الأهلية، الدكتور عبدالرحمن الشاعر في منطقة "كابوتا" بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، بعد اعتراض سيارته وإطلاق النار عليه أثناء توجهه لحضور فعالية تعليمية.

وهاجم المسلحون الشاعر، وهو أيضا قيادي بارز في حزب الإصلاح، عند وصوله إلى فرع المدرسة في منطقة "كابوتا" لحضور فعالية مسابقة بين الطلبة حول الروبوت والذكاء الاصطناعي، ليصاب بطلقتين في الصدر وطلقة في الرأس، على إثرها فارق الحياة على الفور، قبل وصوله المستشفى، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

تعليقا على الحادثة، كتب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح، علي الجرادي: ''رحم الله الدكتور عبدالرحمن وتقبله في الشهداء وسيغرق القتلة بدمه وكل الشهداء الذين سبقوه''.

مضيفًا: ''الشاعر شخصية تربوية وادارية مميزة. قبل سنوات التقيته مع ولده الشاب المقعد اثر اصابته بطلقة نارية في مواجهة مليشيات الحوثي واستمر علاج الشاب لسنوات''.