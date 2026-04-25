رغم الهدنة.. غارات إسرائيلية تقتل 6 بلبنان وحزب الله يرد بالمسيّرات ح

السبت 25 إبريل-نيسان 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

قُتل 6 أشخاص وأصيب اثنان جرّاء غارات إسرائيلية على لبنان أمس الجمعة، بينما رد حزب الله بهجمات على أهداف للاحتلال شملت ناقلة جند وآليتين عسكريتين وتجمعا لجنود وإسقاط مسيّرة، وذلك في اليوم الثامن لسريان وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن "غارات العدو الإسرائيلي" على جنوب لبنان الجمعة أسفرت عن مقتل 6 مواطنين وجرح 2.

ومن جانبه، أعلن حزب الله -في بيانات الجمعة- تنفيذه 5 هجمات بمسيّرات على أهداف إسرائيلية جنوبي لبنان، شملت استهداف آليتين عسكريتين إحداهما هامر، وتجمعا لجنود ببلدة القنطرة، وناقلة جند مدرعة ببلدة رامية، مع "تحقيق إصابات مؤكدة".

وأضاف أنه أسقط مسيّرة إسرائيلية من طراز "هرمز 450 – زيك" بصاروخ أرض-جو في أجواء منطقة الحوش قرب مدينة صور. وأوضح الحزب أنه نفذ هذه الهجمات "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خروق العدو لاتفاق وقف النار واستباحته الأجواء اللبنانية".

وبذلك يرتفع عدد هجمات حزب الله إلى 19 منذ سريان وقف إطلاق النار قبل ثمانية أيام، استهدفت اثنتان منها مستوطنتين شمالي إسرائيل، والباقي استهدف القوات الإسرائيلية جنوبي لبنان.

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع اشتباكات عنيفة -أمس الجمعة- بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل. وفي المقابل، ادعى الجيش الإسرائيلي -في بيان- أنه قُتل 6 عناصر من الحزب خلال تلك الاشتباكات، دون إصابات في صفوفه.

وفي التطورات، دوت صفارات الإنذار مرتين شمالي إسرائيل -أمس الجمعة- في مستوطنات زرعيت وشلومي وإيفن مناحم وبزرايت وشوميرا بمنطقة الجليل الغربي، ويفتاح ورموت نفتالي ومجلس مبوؤوت الحرمون الاستيطاني بمنطقة الجليل الأعلى، للتحذير من تسلل مسيّرة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتواصل تصعيد إسرائيل على لبنان بعد ساعات من الاجتماع التحضيري الثاني للجانبين الذي عُقد في البيت الأبيض الخميس الماضي، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ختامه تمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين لـ3 أسابيع إضافية.

وبدأت محادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يوم 14 أبريل/نيسان الجاري -للمرة الأولى منذ 43 عاما- برعاية أمريكية، وأفضت إلى هدنة لمدة 10 أيام دخلت حيز التنفيذ في 17 من الشهر نفسه، تمهيدا لمفاوضات مباشرة لاحقة