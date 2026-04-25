هل هناك علاج نهائي لطنين الأذن؟- طبيب يحسم الأمر

يعاني بعض الأشخاص من طنين الأذن بشكل مزعج ومستمر، ما يدفعهم للبحث عن علاج نهائي لعلاج طنين الأذن أو دواء محدد للتخلص منه، رغم أن الأمر قد يكون أكثر تعقيدًا من ذلك.
وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو أسباب طنين الأذن وطرق التعامل معه، وفقًا لما ذكره الدكتور خالد أبو العز، استشاري أمراض الباطنة والسكري.
ما سبب طنين الأذن؟
يشير أبو العز إلى أن طنين الأذن ليس مرضًا في حد ذاته، بل عرض له أسباب متعددة، تختلف من شخص لآخر.ويضيف أن تحديد السبب هو الخطوة الأساسية للعلاج، لأن التعامل مع الطنين دون معرفة مصدره قد لا يؤدي إلى نتيجة.
أسباب شائعة لطنين الأذنيوضح استشاري الباطنة أن من أبرز الأسباب المحتملة:
-تراكم شمع الأذن - ارتفاع ضغط الدم - نقص بعض الفيتامينات والمعادن - التهابات الأذن أو الجيوب الأنفية - إصابات الرقبة أو الرأس - مشكلات في الأذن الوسطى أو الداخليةهل نقص الفيتامينات يسبب الطنين؟يؤكد أبو العز أن نقص بعض العناصر الغذائية قد يؤدي إلى ظهور الطنين، مثل: