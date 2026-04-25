آخر الاخبار

هل هناك علاج نهائي لطنين الأذن؟- طبيب يحسم الأمر لاعلاج نهائي للصداع النصفي- إليك طرق السيطرة عليه أمراض خطيرة تختبئ وراء جفاف الفم اعتراف متأخر يهز إسرائيل… نتنياهو يعلن إصابته بورم خبيث بعد أشهر من التكتم الفيفا يحسم الجدل… ويحدد مصير المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم المقبلة شروط القبول والتسجيل في الدفعة 54 بالكلية الحربية الإمارات تطالب بالسداد الفوري والعاجل… وباكستان تعلن إتمام رد كامل الودائع البالغة 3,45 مليار دولار تغيير فني قبل كأس العالم…  الاتحاد السعودي يعلن خليفة رينار قبل المونديال الأزمة تضرب البيت الكروي… غضب جماهيري يربك تحضيرات ميسي ورفاقه .. من التتويج إلى الاتهام… السعودية تواجه الحج غير النظامي بحزم وتكشف عقوبات «الحج بلا تصريح»

السبت 25 إبريل-نيسان 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 152

 يعاني بعض الأشخاص من طنين الأذن بشكل مزعج ومستمر، ما يدفعهم للبحث عن علاج نهائي لعلاج طنين الأذن أو دواء محدد للتخلص منه، رغم أن الأمر قد يكون أكثر تعقيدًا من ذلك.

وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو أسباب طنين الأذن وطرق التعامل معه، وفقًا لما ذكره الدكتور خالد أبو العز، استشاري أمراض الباطنة والسكري.

 ما سبب طنين الأذن؟

يشير أبو العز إلى أن طنين الأذن ليس مرضًا في حد ذاته، بل عرض له أسباب متعددة، تختلف من شخص لآخر.ويضيف أن تحديد السبب هو الخطوة الأساسية للعلاج، لأن التعامل مع الطنين دون معرفة مصدره قد لا يؤدي إلى نتيجة.

أسباب شائعة لطنين الأذنيوضح استشاري الباطنة أن من أبرز الأسباب المحتملة:

-تراكم شمع الأذن - ارتفاع ضغط الدم - نقص بعض الفيتامينات والمعادن - التهابات الأذن أو الجيوب الأنفية - إصابات الرقبة أو الرأس - مشكلات في الأذن الوسطى أو الداخليةهل نقص الفيتامينات يسبب الطنين؟يؤكد أبو العز أن نقص بعض العناصر الغذائية قد يؤدي إلى ظهور الطنين، مثل:

  • فيتامين B12 - فيتامين D - الماغنيسيومويضيف أن تعويض هذا النقص قد يساعد في تقليل الأعراض إذا كان هو السبب.
  • هل يوجد علاج نهائي لطنين الأذن؟
  • 1- العلاج يعتمد على السببيشدد استشاري أمراض الباطنة على أنه لا يوجد دواء موحد يصلح لجميع الحالات، موضحًا أن فكرة “دواء سحري” لعلاج الطنين غير صحيحة.
  • ويؤكد أن العلاج يعتمد على السبب، فمثلًا:
  • - تنظيف الأذن في حالة وجود شمع - ضبط ضغط الدم إذا كان مرتفعًا - علاج الالتهابات أو المشكلات المصاحبةيوضح أبو العز أن الخطوة الأساسية هي الفحص الطبي الدقيق، والذي قد يشمل:•
  • الكشف لدى طبيب الأنف والأذن. • تقييم الأذن الوسطى والداخلية. • إجراء بعض الفحوصات أو الأشعة عند الحاجة.
  • ؤكد أبو العز أن التعامل مع طنين الأذن يجب أن يكون قائمًا على التشخيص وليس التخمين، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن تناول الأدوية دون استشارة طبية.ويشير إلى أن الوصول إلى السبب الحقيقي هو الطريق الوحيد للعلاج الفعلي، لأن الطنين عرض وليس مرضًا مستقلًا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول