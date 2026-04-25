لاعلاج نهائي للصداع النصفي- إليك طرق السيطرة عليه

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في طب قصر العيني، عن بعض الحقائق الخاصة بالصداع النصفي
متابعًا: الصداع النصفي أنه مرض حميد لا يشكل خطورة، لكنه شديد الإزعاج.
وأوضح أن الصداع النصفي يرتبط بالحالة النفسية، وله أعراض تمهيدية تسبق حدوثه، مثل زغللة العين أو سماع أصوات غير معتادة.
وأكد أن الصداع النصفي لا يوجد له علاج نهائي، لكن يمكن السيطرة عليه بأدوية فعالة، مشددًا على ضرورة التفرقة بينه وبين أي نوع آخر من الصداع لضمان العلاج الصحيح.
واختتم: هناك نحو 12 نظرية طبية تحاول تفسير آلية حدوث الصداع النصفي، من بينها نظرية توسع الأوعية الدموية في المخ، وإفراز بعض المواد الكيميائية داخل الدماغ، إلى جانب التغيرات التي تطرأ على وظائف المخ