أمراض خطيرة تختبئ وراء جفاف الفم

السبت 25 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 201

قد يبدو جفاف الفم مجرد عرض بسيط، ولكن وراء هذا الجفاف غالبا ما تكون هناك شبكة معقدة من الأسباب- أدوية، اضطرابات المناعة الذاتية العميقة، وغيرها.

ويؤكد الدكتور سيرغي فيشتوموف، المعالج وأخصائي أمراض القلب، أن جفاف الفم المزمن ليس علامة على العطش أو التوتر فقط، بل قد يشير أمراض خطيرة تخفيها هذه الأعراض.

ويقول: "أكثر أسباب جفاف الفم انتشارا هي اضطرابات الغدد الصماء.

وينطبق هذا بشكل خاص على داء السكري، حيث غالبا ما يترافق هذا العرض مع عطش شديد، وكثرة التبول، وضعف عام".

ولكن وفقا له، قد يكون جفاف الفم المزمن ناجما عن أمراض المناعة الذاتية، وخاصة متلازمة شوغرن - مرض تهاجم فيه منظومة المناعة الغدد اللعابية والدمعية ويصبح جفاف الفم مصاحبا مزمنا، وأحد أعراض مشكلة أوسع نطاقا.

مرض السكري، الذئبة، التهاب المفاصل الروماتويدي - هذه كلها حالات يمكن أن تسبب الجفاف من خلال تأثيرها الصامت.

ويمكن أن يحدث جفاف الفم بسبب عوامل عصبية ونفسية، لأن ازدياد القلق ونوبات الهلع يمكن أن يسبب اختلالا مؤقتا في وظيفة الغدد اللعابية الطبيعية، مما يؤدي إلى الشعور بالجفاف.

وعموما ليس جفاف الفم مجرد إزعاج موضعي، بل هو مرآة للصحة العامة.

ومن خلال اكتشاف السبب، يمكن إيجاد علاج له، وجعل الحياة اليومية أكثر راحة.

لأن فهم جذور المشكلة يؤدي إلى الشفاء الحقيقي