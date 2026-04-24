اعتراف متأخر يهز إسرائيل… نتنياهو يعلن إصابته بورم خبيث بعد أشهر من التكتم

الجمعة 24 إبريل-نيسان 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى، عن خضوعه لعلاج من ورم خبيث في البروستاتا، وذلك بعد جراحة سابقة أجراها في ديسمبر/كانون الأول 2024 لعلاج تضخم حميد في البروستاتا.

وأدرج نتنياهو هذه المعلومات ضمن بيان مطول نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ترافق مع إصدار تقريره السنوي للتقييم الصحي، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وبصرف النظر عن الورم ــ الذي أكد نتنياهو أنه تم علاجه بنجاح ــ أفاد التقييم الطبي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي (76 عاما) يتمتع بصحة جيدة، مشيرا إلى أن جميع نتائج فحوصات الدم واختبارات اللياقة البدنية جاءت طبيعية.

وأشار التقييم الطبي أيضا إلى أن صحة قلب نتنياهو جيدة، مؤكدا عدم ظهور أي مشكلات صحية منذ خضوعه لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في يوليو/تموز 2023.

وفي شهر مارس/آذار 2024 خضع لعملية جراحية لعلاج فتق.

ومن جانبه، صرح نتنياهو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه أرجأ إصدار تقريره الطبي لمدة شهرين، رغبة منه في منع “النظام الإرهابي في إيران من نشر المزيد من الدعاية الكاذبة ضد إسرائيل”.

ويذكر أنه في ذروة القتال خلال شهر مارس/آذار الماضي، انتشرت شائعات على شبكة الإنترنت تفيد بإصابة نتنياهو أو مقتله.