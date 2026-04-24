الفيفا يحسم الجدل… ويحدد مصير المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم المقبلة

الجمعة 24 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه لا يعتزم استبدال المنتخب الإيراني بالمنتخب الإيطالي في بطولة كأس العالم المقبلة، رغم تداول مقترحات أثارت جدلاً واسعاً عبر وسائل إعلام دولية.

وذكرت تقارير أن الفكرة طُرحت من قبل باولو زامبوتي، الذي أوصى شخصيات رياضية وسياسية بدراسة إمكانية منح إيطاليا مكان إيران في البطولة، وهو ما أثار ردود فعل متباينة.

وقوبل المقترح برفض واضح من الجانب الإيراني، الذي اعتبره مساساً بمبدأ التأهل الرياضي، مؤكداً أن المنتخب الإيراني حجز مقعده في المونديال عبر التصفيات الرسمية مثل باقي المنتخبات.

وفي المقابل، لم تحظَ الفكرة بدعم داخل إيطاليا أيضاً، حيث شدد مسؤولون رياضيون وحكوميون على أن المشاركة في كأس العالم تُحسم عبر الملعب فقط وليس عبر أي اعتبارات سياسية.

وكان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قد أكد في وقت سابق أن المنتخب الإيراني “متأهل بشكل مؤكد”، في إشارة إلى ثبات لوائح الاتحاد الدولي التي لا تسمح باستبدال المنتخبات إلا في حالات استثنائية مرتبطة بالانسحاب أو العقوبات الرسمية.

ويأتي هذا الجدل في ظل توترات سياسية دولية، إلا أن الفيفا شدد على التزامه الكامل بالمعايير الرياضية في تحديد المنتخبات المشاركة في البطولة.