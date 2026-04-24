شروط القبول والتسجيل في الدفعة 54 بالكلية الحربية

الجمعة 24 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 294

أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن فتح باب التسجيل للالتحاق بالكلية الحربية (الدفعة 54) في العاصمة المؤقتة عدن.

ودعت هيئة التدريب والتأهيل الشباب اليمنيين العسكريين والمدنيين الراغبين في نيل شرف الخدمة العسكرية إلى التقديم عبر بوابة التسجيل الإلكتروني المرفق أدناه من تاريخ 23 ابريل 2026 وحتى 10 مايو 2026 واستيفاء المتطلبات اللازمة.

وأكدت هيئة التدريب أن عملية القبول ستخضع لمعايير دقيقة لضمان اختيار الكفاءات القادرة على رفد المؤسسة العسكرية بدماء جديدة، وذلك وفقًا لشروط وضوابط محددة.

وتضمنت الشروط وضوابط القبول للالتحاق بالدفعة 54 كلية حربية، أن يكون المتقدم يمني الجنسية ومن أبوين يمنيين، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن 75% للقسم الأدبي، و 70% للقسم العلمي.

كما يجب أن لا يزيد عمر المتقدم المدني عن 22 سنة والعسكري عن 25 سنة ويتمتع بلياقةٍ بدنية ممتازة، وألا يقل طول المتقدم عن 165 سم، وعنده الرغبة الكاملة والولاء الصادق للخدمة في صفوف القوات المسلحة اليمنية، بالإضافة إلى تمتعه بالانضباط والالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها في الكلية الحربية، وألا يكون منتميًا إلى أي حزب أو تنظيم سياسي.

كما يكون المتقدم سليمًا صحيًا، خاليًا من الأمراض والعاهات التي قد تعيق العملية التدريبية، وأن يجتاز كافة اختبارات القبول والفحوصات الطبية المقررة بنجاح، وأن يتمتع بسلوك وسمعة حسنة، وأن يكون مواطنًا صالحًا، ولم يسبق الحكم عليه في جنايةٍ مخلة بالآداب أو الشرف.

وعلى المتقدم أن يحضر الوثائق المطلوبة الأصلية عند التقديم، بالإضافة إلى 16 صورة شخصية وملفين لحفظ الأوراق، مع ضرورة تحري الدقة في البيانات المقدمة والالتزام بالمواعيد المحددة لعملية التسجيل.

للتسجيل ومزيد من التفاصيل في الرابط التالي:

https://www.mod-ye-academy.net