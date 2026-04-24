الإمارات تطالب بالسداد الفوري والعاجل… وباكستان تعلن إتمام رد كامل الودائع البالغة 3,45 مليار دولار

أعلن بنك الدولة الباكستاني، اليوم الجمعة، سدد وديعة بقيمة مليار دولار أمريكي إلى صندوق أبوظبى للتنمية (ADFD) الإماراتي، كما تم سداد ودائع بقيمة 2.45 مليار دولار أول الشهر الجاري، مؤكدا أن بهذا السداد الأخير يكمل سداد الودائع الإجمالية بقيمة 3.45 مليار دولار إلى الإمارات.

وبداية أبريل الجارى، أفادت صحيفة «تايمز أوف إينديا»، أن باكستان قامت برد وديعة مالية بقيمة مليارى دولار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استجابة لطلب رسمى ومفاجئ من أبوظبى بالاسترداد الفورى للأموال.

وكانت هذه الوديعة قد وُضعت فى البنك المركزى الباكستانى ضمن حزم دعم اقتصادى سابقة تهدف إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار العملة المحلية فى إسلام آباد، ويأتى طلب الاسترداد الفورى فى توقيت حساس يواجه فيه الاقتصاد الباكستانى ضغوطاً متزايدة وتحديات فى تأمين السيولة الكافية لسداد الالتزامات الدولية.

