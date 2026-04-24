اعتراف متأخر يهز إسرائيل… نتنياهو يعلن إصابته بورم خبيث بعد أشهر من التكتم الفيفا يحسم الجدل… ويحدد مصير المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم المقبلة شروط القبول والتسجيل في الدفعة 54 بالكلية الحربية الإمارات تطالب بالسداد الفوري والعاجل… وباكستان تعلن إتمام رد كامل الودائع البالغة 3,45 مليار دولار تغيير فني قبل كأس العالم… الاتحاد السعودي يعلن خليفة رينار قبل المونديال الأزمة تضرب البيت الكروي… غضب جماهيري يربك تحضيرات ميسي ورفاقه .. من التتويج إلى الاتهام… السعودية تواجه الحج غير النظامي بحزم وتكشف عقوبات «الحج بلا تصريح» أسعار فلكية تثير العاصفة… تذاكر نهائي كأس العالم تصل إلى 2.3 مليون دولار .. الجماهير بين الصدمة والغضب أوكرانيا تعرض تقنياتها في مواجهة المسيّرات… وزيلينسكي يلتقي ولي العهد السعودي فضيحة تجسس تهز جيش الاحتلال… جنود إسرائيليون في سلاح الجو باعوا أسراراً لإيران
أعلن بنك الدولة الباكستاني، اليوم الجمعة، سدد وديعة بقيمة مليار دولار أمريكي إلى صندوق أبوظبى للتنمية (ADFD) الإماراتي، كما تم سداد ودائع بقيمة 2.45 مليار دولار أول الشهر الجاري، مؤكدا أن بهذا السداد الأخير يكمل سداد الودائع الإجمالية بقيمة 3.45 مليار دولار إلى الإمارات.
وبداية أبريل الجارى، أفادت صحيفة «تايمز أوف إينديا»، أن باكستان قامت برد وديعة مالية بقيمة مليارى دولار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استجابة لطلب رسمى ومفاجئ من أبوظبى بالاسترداد الفورى للأموال.
وكانت هذه الوديعة قد وُضعت فى البنك المركزى الباكستانى ضمن حزم دعم اقتصادى سابقة تهدف إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار العملة المحلية فى إسلام آباد، ويأتى طلب الاسترداد الفورى فى توقيت حساس يواجه فيه الاقتصاد الباكستانى ضغوطاً متزايدة وتحديات فى تأمين السيولة الكافية لسداد الالتزامات الدولية.
وكانت تقارير إعلامية، من بينها ما نشرته صحيفة تايمز أوف إنديا، قد أفادت في وقت سابق بأن الإمارات العربية المتحدة طلبت استرداد وديعة مالية بقيمة ملياري دولار بشكل مفاجئ، وهو ما استجابت له باكستان ضمن ترتيبات السداد.