تغيير فني قبل كأس العالم…  الاتحاد السعودي يعلن خليفة رينار قبل المونديال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس تعيين اليوناني جورجيوس دونيس مدربا جديدا للمنتخب الأول حتى يوليو تموز 2027، وذلك خلفا للفرنسي إيرفي رينار قبل أقل من شهرين على انطلاق كأس العالم في أمريكا الشمالية.
وقال الاتحاد في بيان على منصة إكس “وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس عقدا مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس ليتولى بموجبه الدفة الفنية للمنتخب الوطني الاول حتى يوليو 2027 خلفا للفرنسي رينار بعد تسوية العلاقة التعاقدية بين الطرفين”.
وأضاف الاتحاد أن “دونيس (56 عاما) خاض عددا من المحطات التدريبية مع عدة أندية أوروبية أبرزها أيك أثينا وباوك اليونانيين.
“كما سبق له تدريب عدة أندية سعودية منها الهلال والوحدة والفتح بالإضافة لتجربته الأخيرة مع الخليج مما يعزز سرعة انسجامه مع المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة”.
وفاز دونيس بالدوري القبرصي موسم 2013-2014 وكأس قبرص في الموسم ذاته وكأس ملك السعودية 2015 وكأس ولي العهد 2015-2016 بالإضافة للسوبر السعودي 2015.
ويستعد المنتخب السعودي لخوض المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعاد لكأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في يونيو حزيران ويوليو تموز المقبلين.
وقال الاتحاد في بيانه إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بحضور الجهاز الفني للمنتخب في الرياض قبل مغادرة البعثة للمعسكر الإعدادي الأخير في الولايات المتحدة.
وتلعب بطلة آسيا ثلاث مرات في المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.
وخسرت السعودية وديا من مصر وصربيا على الترتيب في مارس آذار الماضي استعدادا لكأس العالم فيما وجهت وسائل إعلام سعودية انتقادات شديدة لرينار بعد تراجع نتائج المنتخب في الفترة الأخيرة.