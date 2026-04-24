التحالف بقيادة السعودية يعيد هيكلة قوات طارق صالح ولجنة البصمة تواصل عملية الحصر والتدقيق

الجمعة 24 إبريل-نيسان 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

تواصل لجنة ''البصمة الحيوية'' التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، تنفيذ إجراءات الحصر والتدقيق لجميع منتسبي قوات المقاومة الوطنية بالمخا، التي يقودها طارق صالح، في إطار جهود تنظيم القوى البشرية وضمان دقة البيانات.

وأكد طارق صالح، أهمية إنجاح أعمال اللجنة، باعتبارها خطوة محورية في مسار الإصلاح الإداري والعسكري للقوات المسلحة..مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات المنظمة، بما يعزز من الشفافية والانضباط ويرسخ أسس العمل المؤسسي، وفق وكالة سبأ.

جاء ذلك خلال ترأسه أمس الخميس، في مكتبه بمدينة المخا بمحافظة تعز، اجتماعًا لقادة الفِرق العسكرية بالمقاومة الوطنية.

وتناول الاجتماع، عددًا من القضايا العملياتية والإدارية المرتبطة بمرحلة إعادة الهيكلة، بما في ذلك استكمال بناء الهياكل القيادية وتوحيد الإجراءات، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز من فعالية العمل العسكري، بحسب الوكالة.