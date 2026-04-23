اتفاق قبلي ينهي المطرح في محافظة الجوف بضمانة آل الشايف… والأنظار تتجه إلى تنفيذ التعهدات بالإفراج عن الشيخ حمد الحزمي مأرب تحتضن تدريبًا نوعيًا… رجال مكافحة المخدرات يتأهبون لحماية المجتمع من السموم الحكومة اليمنية تهاجم خطاب المبعوث الأممي… وتتهمه بمنح الحوثيين غطاءً سياسياً يخالف قرارات مجلس الأمن وتشويه المرجعية الدولية إنجاز استثنائي… اليمن يُكمل إصدار تأشيرات الحج مبكرًا رغم التحديات وعود رئاسية تنهض بمحافظة الضالع.. مشاريع قادمة وبنية تحتية وزير الداخلية اليمني: تحسن أمني بالمناطق المحررة وملف دمج الوحدات والتشكيلات المختلفة أصبح من أولويات القيادة السياسية مأرب تختتم دورة لبناء قدرات الخطباء والمرشدات في ترسيخ المصالحة المجتمعية وبناء السلام انضمام اليمن لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية الكهرباء في مأرب تدخل العصر الرقمي… شراكة مصرفية تفتح أبواب السداد وتضاعف الإيرادات ترامب يفاجئ الجميع ويطلب استبدال إيران بإيطاليا في المونديال!
قالت مصادر قبلية لموقع مأرب برس أن وساطة قبلية قادها ممثلون عن الشيخ ناجي بن عبدالعزيز الشايف تمكنت اليوم الخميس من التوصل إلى اتفاق يقضي برفع المطرح القبلي المقام في محافظة الجوف، عقب تعهد صريح بالإفراج عن الشيخ حمد بن فدغم الحزمي خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.
وقالت المصادر إن الوفد تقدّم بطلب إلى قبائل دهم وبكيل لإنهاء المطرح، مقابل التزام بضمان خروج الشيخ حمد فدغم في أقرب وقت، ونقله إلى منزل آل الشايف في صنعاء تمهيدًا لعودته إلى الجوف.
وأضافت المصادر أن الاتصالات التي أجراها الشيخ ناجي بن عبدالعزيز الشايف مع الشيخ محمد بن عكشة الحزمي أسهمت في تهيئة الأجواء للتفاهم، حيث وافقت القبائل على رفع المطرح بعد تقديم ضمانات قبلية، شملت حضور عدد من وجهاء قبائل بكيل كضامنين لتنفيذ الاتفاق.
وكانت مواقف قبائل محافظة الجوف قد انقسمت خلال الساعات الماضية بين اتجاه يدعو إلى قبول ضمانة آل الشايف ومنح مهلة محددة، وآخر يتمسك باستمرار المطرح حتى تنفيذ الإفراج فعليًا ووصول الشيخ حمد فدغم إلى موقع الاعتصام القبلي.
وأكدت المصادر أن الأولوية لدى القبائل تمثلت في إطلاق سراح الشيخ حمد بن فدغم دون قيد أو شرط، ورد الاعتبار الكامل للقبيلة، مشيرة إلى أن حالة التوتر خفّت نسبيًا عقب الاتفاق، مع استمرار الترقب لتنفيذ التعهدات خلال المهلة المحددة.
تأتي هذه التطورات، في ظل مخاوف متزايدة لدى جماعة الحوثي الإرهابية من اتساع رقعة التوتر القبلي وخروج الموقف عن نطاق السيطرة، خصوصًا مع تصاعد حالة الاحتقان واستمرار المطرح القبلي وما يحمله من احتمالات توسع المساندة من قبائل أخرى.
ودفع ذلك مليشيات الحوثي إلى اللجوء للمسار القبلي عبر الدفع بعدد من المشائخ والوسطاء لاحتواء الأزمة، ومحاولة نزع فتيل التصعيد من خلال تقديم ضمانات بالإفراج عن الشيخ حمد بن فدغم الحزمي واحتواء تداعيات القضية قبل تفاقمها.