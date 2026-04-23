مأرب تحتضن تدريبًا نوعيًا… رجال مكافحة المخدرات يتأهبون لحماية المجتمع من السموم

الخميس 23 إبريل-نيسان 2026

اختتمت في محافظة مأرب، اليوم، دورة تدريبية خاصة بتنمية مهارات منتسبي مكافحة المخدرات في محافظات(مأرب-الجوف-حجة) والتي تنظمها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة محافظة مأرب.

هدفت الدورة، على مدى سبعة أيام، إلى تأهيل وتطوير قدرات كوادر ومنتسبي إدارة مكافحة المخدرات في المحافظات المستهدفة، بما يمكّنهم من التعامل مع مختلف القضايا والجرائم المرتبطة بالمخدرات بكفاءة ومهنية عالية.

وفي الفعالية أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حُميد، أن اختتام الدورة التدريبية يمثل تجديدًا للعهد في مواجهة آفة المخدرات، واصفًا إياها بأخطر المعارك التي تستهدف العقل والمجتمع، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والأسرة والدولة، خصوصًا في أوساط الشباب.

داعيا إلى تكثيف الجهود الأمنية ورفع الجاهزية لمكافحة هذه الظاهرة، مشددًا على أهمية تطوير المهارات لمواكبة أساليب التهريب، والتصدي الحازم لكل من يحاول العبث بأمن المجتمع، مؤكدًا أن كل عملية ضبط تسهم في إنقاذ الأرواح وحماية الأسر.

من جانبه حث مدير عام شرطة محافظة حجة، العميد مشعل شعلان، المتدربين على الاستفادة القصوى من مفردات الدورة، وتطبيق ما اكتسبوه من معارف وخبرات في الميدان العملي، وضرورة استشعار أهمية دورهم، باعتبارهم خطَّ الدفاع الأول لحماية المجتمع وأبنائه من هذه الآفة، مشددا على اهمية العمل بروح المسؤولية والانضباط، بما يحقق الأهداف المنشودة ويرفع من مستوى الأداء العام.

كما ألقيت كلمات عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العقيد هاشم الحكيمي، وعن الادارات المنظمة للدورة الرائد عبدالعزيز هادي عبدالله، وعن المتدربين مبروك حسن عويضة، أشارت في مجملها عن أهمية الدورة ومدى استفادة المشاركين فيها، مثمنين دور الوزارة في الاهتمام بمجال التدريب والتأهيل.

وقدم المشاركون درع شكر وعرفان إلى وزير الداخلية تسلمه بالأنابه عن الوزير مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حُميد، كما تخلل الفعالية عرض مرئي لمجريات الدورة وما تلقاه المشاركين من معارف ومهارات، وقدمت لهم شهادات مشاركة تقديرية.