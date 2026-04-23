إنجاز استثنائي… اليمن يُكمل إصدار تأشيرات الحج مبكرًا رغم التحديات

الخميس 23 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكد الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد، الأستاذ/ طارق القرشي، أن الانتهاء من إصدار جميع تأشيرات حجاج بلادنا للعام الحالي في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة يُعد إنجازاً استثنائياً يتحقق رغم الظروف والتحديات التي واجهت اليمن وانعكست على أعمال التحضير للحج.

وأوضح القرشي أن هذا الإنجاز جاء نتيجة متابعة حثيثة ومستمرة من معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي، وجهود متواصلة من مختلف اللجان والموظفين، الذين عملوا على مدار الساعة لاستكمال كافة الإجراءات.

وثمّن الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة، التسهيلات الكبيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية، والتي أسهمت في إنجاز هذه المرحلة بنجاح. مضيفاً أن هذا ليس بغريب على المملكة "التي عودتنا دائماً على المبادرة بتذليل كافة الصعوبات والعوائق أمام أعمال الحج والعمرة، وكذلك على مختلف الأصعدة".

ولفت إلى أن الوزارة ستواصل عملها في المراحل التالية لاستكمال كافة التجهيزات والتحضيرات، لضمان وصول الحجاج وأداء مناسكهم في أجواء من الراحة والطمأنينة، وتوفير كافة الخدمات والرعاية الشاملة لهم.